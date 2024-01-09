مصر تدرس التخارج من حصتها فى ((المصرف العربى الدولى))

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس مصر التخارج من حصتها فى ((المصرف العربى الدولى)) ضمن خطة تتضمن بيع مساهمات الحكومة فى عدد من البنوك، بعد ما قدمت مؤسسة التمويل الدولية دراسة تعطى أولوية لقطاعات جديدة فى برنامج الطروحات الحكومية من بينها قطاع البنوك.

وعلمت ((البورصة))، أن الحكومة تسير فى إجراءات تعيين مستشارين ماليين بهدف التخارج من البنك إلى جانب بنك آخر، موضحة أن قطاع البنوك من ضمن القطاعات التى ستشهد عدداً من الصفقات خلال العام الجارى.

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وتمتلك 5 دول عربية المصرف من بينها مصر التى تبلغ حصتها 38.76% يملكها البنك المركزى المصرى، ونحو 38.76% لصالح البنك الليبى الخارجى، وجهاز أبوظبى للاستثمار بنسبة تصل إلى 12.503%، وشركة قطر القابضة بواقع 4.984%، وجهاز الاستثمار العُمانى بواقع 2.49%، وأخيراً تمتلك شركة إنترناشيونال كابيتال تريدنج حصة تصل إلى 2.503%.

وأوضحت المصادر، أن إتمام التخارج يتطلب تعديل اتفاقية تأسيس المصرف، والتى قد تستغرق بعض الوقت لإنهاء الصفقة، كما هو الحال فى صفقة تخارج الحكومة من البنك العربى الأفريقى الذى يتطلب نفس التعديل؛ حتى يتسنى بيع حصة البنك المركزى فيه.

ورجحت المصادر، أن تتسارع صفقة تخارج البنك المركزى من البنك العربى الأفريقى الدولى خلال الفترة المقبلة.

وينتظر العام الجارى عدداً من صفقات تخارج الجهات الحكومية من البنوك، على رأسها المصرف المتحد، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، والبنك العربى الأفريقى الدولى، إلى جانب المصرف العربى الدولى وتنمية الصادرات.

تأسس المصرف العربى الدولى عام 1974 طبقاً لاتفاقية دولية بين حكومات جمهورية مصر العربية وليبيا وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويقع المركز الرئيسى والمحل القانونى للمصرف فى القاهرة، بغرض القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية وبصفة خاصة للدول الأعضاء وغيرها من الدول والبلدان العربية.