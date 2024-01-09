السلع التموينية تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي وأوكراني

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 420 ألف طن قمح أوكراني وروسي.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية ،مشيرة إلى أن الشحن في الفترة من 29 فبراير إلى 11 مارس المقبل.

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