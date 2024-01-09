السلع التموينية تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي وأوكراني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 420 ألف طن قمح أوكراني وروسي.
وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية ،مشيرة إلى أن الشحن في الفترة من 29 فبراير إلى 11 مارس المقبل.
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