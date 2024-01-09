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الحكومة تحصر مساهماتها فى 61 شركة جديدة لضمها لبرنامج الطروحات

1/9/2024 11:25:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حصرت الحكومة مساهماتها فى عشرات الشركات التابعة لجهاتها المختلفة والتى يمكن أن يكون التخارج منها أسرع من غيره لضمها لبرنامج الطروحات.

وقالت مصادر لـ((البورصة))، إنَّ الحصر شمل شركات تابعة لبنك الاستثمار القومى ووزارة المالية والبنك المركزى ووزارة قطاع الأعمال ووزارة النقل.

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جاء ذلك فى ضوء الدراسة التى أعدتها مؤسسة التمويل الدولية للحكومة، وخلصت إلى إعطاء أولوية لأربعة قطاعات رئيسية فى برنامج الطروحات الحكومية الذى تنفذه الحكومة؛ وهى قطاعات المطارات، والاتصالات، والبنوك، والتأمين.

أضافت المصادر، أن نتائج الحصر حددت نحو 61 شركة حكومية جديدة من بينها عدد من البنوك ستقوم الحكومة بطرحها سواء للبيع لمستثمر استراتيجى أو طرح حصص منها بالبورصة المصرية بهدف تفعيل وثيقة ملكية الدولة، وتوفير سيولة دولارية فى ظل أزمة العملة التى تعانى منها مصر حالياً.

وأكدت المصادر، أن الشركات التى تم حصرها ستكون بخلاف قائمة الشركات البالغ عددها 32 شركة والتى سبق الإعلان عن ضمها لبرنامج الطروحات من قبل رئاسة الوزراء، مشيرة إلى أن الغرض من الشركات الجديدة هو تحقيق مستهدف الحكومة لجمع 5 مليارات دولار من بيع الأصول خلال النصف الأول من عام 2024.

وفى فبراير الماضى، أعلنت الحكومة برنامجاً للطروحات يتضمن 32 شركة يتم طرحها.

وأشار رئيس الوزراء آنذاك، إلى أن البرنامج سيتضمن 3 بنوك هى بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربى الأفريقى الدولى، بجانب شركتى وطنية وصافى التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وكشفت المصادر، أن الشركات السابق الإعلان عنها فى البرنامج سيتم طرحها ولكنها ستستغرق بعض الوقت، ما دفع الحكومة للبحث عن بدائل جديدة لتوفير السيولة الدولارية.

وقالت وثيقة التوجهات الاقتصادية للفترة الرئاسية الجديدة، إن الحكومة تعتزم جمع 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية بحلول النصف الأول من العام الجارى.

MENAFN09012024000202011048ID1107702610

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