صندوق النقد يتوقع تحسن الأداء الاقتصادي لـ10 دول إفريقية جنوب الصحراء

MENAFN - Al-Borsa News) يتوقع صندوق النقد الدولي، تحسن الأداء الاقتصادي لعشر دول إفريقية (جنوب الصحراء) للعام 2024، وأن 6 من تلك الدول ستحصد أفضل أداء اقتصادي نموًا على مستوى العالم.

وتشمل تلك الدول الإفريقية كلا من: ساحل العاج، وإثيوبيا، وتنزانيا، وأوغندا، وكينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنجولا، ونيجيريا، وغانا، وجنوب إفريقيا.

موضوعاتعضو بالمركزي الأوروبي: خفض أسعار الفائدة هذا العام يعتمد على البيانات الفيدرالي يعتزم إنهاء برنامج التمويل المصرفي الطارئ بعد عام من إطلاقه البنك الدولي يتوقع زيادة النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024

وتفيد التقارير الاقتصادية، بأنه خلال عام 2023، واجهت فيه قارة إفريقيا عددًا من التحديات الاقتصادية التي أثرت على معدلات التنمية ما أنعكس على أسعار السلع الأساسية العالمية، والأحداث السياسية، وتغيرات العرض والطلب، والشكوك الاقتصادية، ما عرض مجموعة من البلدان عرضة للصدمات الخارجية.

كما أشارت التقارير، إلى تأثير انخفاض قيمة العملات الإفريقية مقابل الدولار الأمريكي على الموازين التجارية ومعدلات التضخم، فضلًا عن أعباء الديون الثقيلة، التي أدت إلى التخلف عن السداد في دول مثل غانا وزامبيا وإثيوبيا.