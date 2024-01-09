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النفط يرتفع 2% عند التسوية مع تقييم تراجع الإمدادات

1/9/2024 11:25:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للارتفاع عند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تقييم بيانات أظهرت تراجع إمدادات الخام الروسي ضمن خطة التخفيضات التي تعهدت بها“أوبك+” لتحقيق الاستقرار في الأسواق، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 1.95% بما يعادل 1.47 دولار عند 77.59 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت إلى 75.95 دولار خلال التداولات.

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فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 2% تقريبًا أو 1.47 دولار إلى 72.24 دولار للبرميل، بعد أن لامس 70.47 دولار خلال الجلسة.

وأظهرت بيانات تتبع الناقلات التي رصدتها“بلومبرج” أنه تم شحن حوالي 3.34 مليون برميل من النفط الخام يوميًا من الموانئ الروسية خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 7 يناير، فيما انخفض المتوسط الأسبوعي الأكثر تقلبًا بمقدار 500 ألف برميل يوميًا إلى 3.28 مليون.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 82 دولارًا للبرميل في عام 2024 و79 دولارًا للبرميل في عام 2025، مشيرة أنها تتوقع أن تنتج“أوبك+” أقل من أهدافها المعلنة حاليًا في عام 2024، بالتزامن مع ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي إلى 13.2 مليون برميل يوميًا.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 200 ألف برميل.

المصدر:

MENAFN09012024000202011048ID1107702608

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