النفط يرتفع 2% عند التسوية مع تقييم تراجع الإمدادات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت أسعار النفط للارتفاع عند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تقييم بيانات أظهرت تراجع إمدادات الخام الروسي ضمن خطة التخفيضات التي تعهدت بها“أوبك+” لتحقيق الاستقرار في الأسواق، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 1.95% بما يعادل 1.47 دولار عند 77.59 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت إلى 75.95 دولار خلال التداولات.
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فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 2% تقريبًا أو 1.47 دولار إلى 72.24 دولار للبرميل، بعد أن لامس 70.47 دولار خلال الجلسة.
وأظهرت بيانات تتبع الناقلات التي رصدتها“بلومبرج” أنه تم شحن حوالي 3.34 مليون برميل من النفط الخام يوميًا من الموانئ الروسية خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 7 يناير، فيما انخفض المتوسط الأسبوعي الأكثر تقلبًا بمقدار 500 ألف برميل يوميًا إلى 3.28 مليون.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 82 دولارًا للبرميل في عام 2024 و79 دولارًا للبرميل في عام 2025، مشيرة أنها تتوقع أن تنتج“أوبك+” أقل من أهدافها المعلنة حاليًا في عام 2024، بالتزامن مع ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي إلى 13.2 مليون برميل يوميًا.
وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 200 ألف برميل.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107702608
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