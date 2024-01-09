الفيدرالي يعتزم إنهاء برنامج التمويل المصرفي الطارئ بعد عام من إطلاقه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يعتزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنهاء برنامج الإقراض الطارئ الذي أطلقه العام الماضي، والذي كان يهدف لتعزيز قدرة النظام المصرفي في أعقاب انهيار بنك“سيليكون فالي”.
وقال نائب رئيس المجلس“مايكل بار” خلال حدث في واشنطن الثلاثاء، إن برنامج تمويل البنوك سينتهي في الحادي عشر من مارس حيث يصل إلى الحد الزمني الأصلي له وهو عام واحد.
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وأضاف“بار”:“لقد عمل البرنامج على النحو المنشود، وخفض الضغط بشكل كبير في النظام بسرعة كبيرة، وكان فعالاً للغاية”.
في الوقت الحالي، تبلغ القروض المستحقة على البنوك من برنامج الإقراض المصرفي 141.2 مليار دولار، وفقًا لأحدث بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وذكر“بار” في تصريحاته، أن البنوك قد تستمر في الاقتراض بموجب البرنامج حتى الحادي عشر من مارس، مع خيار إعادة تمويل القروض حتى عام 2025.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107702607
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