الفيدرالي يعتزم إنهاء برنامج التمويل المصرفي الطارئ بعد عام من إطلاقه

MENAFN - Al-Borsa News) يعتزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنهاء برنامج الإقراض الطارئ الذي أطلقه العام الماضي، والذي كان يهدف لتعزيز قدرة النظام المصرفي في أعقاب انهيار بنك“سيليكون فالي”.

وقال نائب رئيس المجلس“مايكل بار” خلال حدث في واشنطن الثلاثاء، إن برنامج تمويل البنوك سينتهي في الحادي عشر من مارس حيث يصل إلى الحد الزمني الأصلي له وهو عام واحد.

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وأضاف“بار”:“لقد عمل البرنامج على النحو المنشود، وخفض الضغط بشكل كبير في النظام بسرعة كبيرة، وكان فعالاً للغاية”.

في الوقت الحالي، تبلغ القروض المستحقة على البنوك من برنامج الإقراض المصرفي 141.2 مليار دولار، وفقًا لأحدث بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وذكر“بار” في تصريحاته، أن البنوك قد تستمر في الاقتراض بموجب البرنامج حتى الحادي عشر من مارس، مع خيار إعادة تمويل القروض حتى عام 2025.

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