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عضو بالمركزي الأوروبي: خفض أسعار الفائدة هذا العام يعتمد على البيانات

1/9/2024 11:25:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي الثلاثاء، أن البنك سيشرع في خفض أسعار الفائدة هذا العام فور رؤيته أدلة على أن توقعات التضخم استقرت بما يتماشى مع هدفه البالغ 2%.

وقال“فرانسوا فيليروي دي جالو” في خطاب لممثلي القطاع المالي الفرنسي بمناسبة العام الجديد:“قراراتنا لن تسترشد بالتقويم، بل بالبيانات، يجب ألا نظهر العناد أو التسرع”.

موضوعات متعلقة الفيدرالي يعتزم إنهاء برنامج التمويل المصرفي الطارئ بعد عام من إطلاقه البنك الدولي يتوقع زيادة النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 النفط يرتفع 2% عند التسوية مع تقييم تراجع الإمدادات

واستطرد رئيس البنك المركزي الفرنسي: إنه يتعين على المسؤولين توخي الحذر وعدم الالتزام بموعد محدد. مشيرًا إلى أن التشديد السريع للسياسة النقدية في العام الماضي ساعد في الحد من التضخم، بحسب“بلومبرج”.

وفي وقت سابق، أشار زميله البرتغالي،“ماريو سينتينو”، إلى أن المركزي الأوروبي قد يبدأ تغيير سياسته خلال النصف الأول من العام، بينما قال رئيس الوزراء الكرواتي“بوريس فوجيتش” أمس الإثنين، إنه من غير المرجح أن يُقدِم البنك على خفض أسعار الفائدة قبل الصيف.

المصدر:

MENAFN09012024000202011048ID1107702606

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