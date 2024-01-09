عضو بالمركزي الأوروبي: خفض أسعار الفائدة هذا العام يعتمد على البيانات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي الثلاثاء، أن البنك سيشرع في خفض أسعار الفائدة هذا العام فور رؤيته أدلة على أن توقعات التضخم استقرت بما يتماشى مع هدفه البالغ 2%.
وقال“فرانسوا فيليروي دي جالو” في خطاب لممثلي القطاع المالي الفرنسي بمناسبة العام الجديد:“قراراتنا لن تسترشد بالتقويم، بل بالبيانات، يجب ألا نظهر العناد أو التسرع”.
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واستطرد رئيس البنك المركزي الفرنسي: إنه يتعين على المسؤولين توخي الحذر وعدم الالتزام بموعد محدد. مشيرًا إلى أن التشديد السريع للسياسة النقدية في العام الماضي ساعد في الحد من التضخم، بحسب“بلومبرج”.
وفي وقت سابق، أشار زميله البرتغالي،“ماريو سينتينو”، إلى أن المركزي الأوروبي قد يبدأ تغيير سياسته خلال النصف الأول من العام، بينما قال رئيس الوزراء الكرواتي“بوريس فوجيتش” أمس الإثنين، إنه من غير المرجح أن يُقدِم البنك على خفض أسعار الفائدة قبل الصيف.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107702606
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