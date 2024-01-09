بداية ساخنة لأسعار السلع فى العام الجديد

بعد استنفاد الشركات بدائل امتصاص الزيادات التى طرأت على مدخلات التصنيع خلال عام 2023، اضطرت إلى تمريرها مع بداية العام الجارى على سعر المنتج النهائى لتزداد أسعار السلع سخونة، وتسجل ارتفاعات تراوحت بين 5 و20%.

وأرجعت الشركات الزيادات إلى تفاقم ندرة المعروض من المواد الخام بالسوق المحلى، وزيادة الأعباء والمصروفات على القطاع بداية من أجور العمالة، وارتفاع أسعار الكهرباء، ووسائل النقل والمواصلات مؤخراً، بالإضافة إلى صعوبة الاستيراد؛ بسبب نقص الدولار.

موضوعاتالحكومة تحصر مساهماتها فى 61 شركة جديدة لضمها لبرنامج الطروحات “السلع التموينية” تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي وأوكراني مصر تدرس التخارج من حصتها فى ((المصرف العربى الدولى))

فى الوقت ذاته، أصدرت الحكومة، قبل أيام، مجموعة من القرارات للسيطرة على الأسعار من خلال تحديد 7 أصناف كسلع استراتيجية، وتشكيل لجنة حكومية تتابع حجم الإنتاج والمعروض منها لمنع احتكارها، وإلزام الشركات بتدوين سعر البيع النهائى على المنتجات.

وضمت قائمة السلع الاستراتيجية زيت خليط، والفول المعبأ، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.

قال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ استمرار قلة معروض الخامات ومستلزمات الإنتاج سيغذى أسعار السلع والمنتجات الغذائية بمعدلات كبيرة خلال العام الجارى.

أضاف لـ((البورصة))، أن أغلب مصانع القطاع اضطرت إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية، وترشيد المصروفات؛ تماشياً مع أوضاع السوق، بجانب استيعاب أى زيادات جديدة قد تطرأ على مدخلات التصنيع.. لكن الفترة المقبلة ستلجأ الشركات إلى تمرير الزيادة على المنتج النهائى.

قال حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنَّ عدداً كبيراً من شركات الصناعات الغذائية، وأبرزها شركة زيوت كريستال، وعافية، والقاهرة للزيوت، وعبور لاند، وبيبسى، رفعت أسعارها خلال اليومين الماضيين بنسب تراوحت بين 10 و15%، دون إخطار مسبق للمحلات والسلاسل التجارية.

لفت إلى أن الزيادات الجديدة ستؤثر على السوق من خلال انكماش الطلب بمعدلات كبيرة فى ظل حالة الركود التى يشهدها السوق؛ بسبب ارتفاع أسعار جميع السلع، وتوجه المستهلكين إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

أشار إلى أن التجار أول المتضررين من ارتفاع أسعار السلع؛ بسبب انخفاض سرعة دوران رأس المال، ومن ثم تآكل رأس المال بسبب الزيادات المتتالية.

وقال عادل حسنى، مدير التسويق بشركة العربية للكيماويات والمنظفات، إنَّ الشركة رفعت أسعارها بنسبة 15% الشهر الماضى عند وضع ميزانية الشركة الجديدة لعام 2024، وسنراجع أسعار مدخلات التصنيع لاتخاذ قرار بالزيادة أم لا خلال الشهر المقبل.

أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة رفعت الحد الأدنى لأجور الموظفين مع نهاية العام الماضى عند 3500 جنيه بدلاً من 3 آلاف، وتعتزم الشركة زيادتها، خلال الربع الأول من العام الجارى، فى حال ارتفع معدل التضخم عن المستوى الحالى.

قال هشام المغربى، رئيس مجلس إدارة شركة المغربى للأحذية، إنَّ أسعار القطاع بدأت فى التحرك التدريجى مع بداية العام، متوقعاً أن ترتفع بنسبة 35% بنهاية الربع الأول من العام فى ظل تذبذب سعر الدولار، وصعوبة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة بالموانئ.

أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة رفعت أجور العاملين أكثر من 3 مرات العام الماضى، وتلك الأعباء تنعكس على السعر النهائى للمنتج، فى المقابل يضطر التجار إلى زيادة أسعارها هى الأخرى، خاصة بعد تحريك أسعار الكهرباء.

وأشار إلى أن زيادات جديدة تؤدى إلى تراجع القوى الشرائية، وبالتالى تؤثر سلباً على مبيعات الشركات.

وسجل سعر الجلد البقرى 1000 جنيه للقطعة الواحدة، وتراوح سعر الجاموسى الثقيل بين 800 و900 جنيه، والضأن والماعز من 100 و120 جنيهاً.

قال خليل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة فريش للأجهزة الكهربائية، إنَّ الشركة رفعت أسعار منتجاتها 5% مع بداية شهر ديسمبر الجارى؛ نتيجة صعود الدولار فى السوق الموازى، خاصة أن المصنع يعتمد على 60% مدخلات مستوردة.

أضاف لـ((البورصة))، أن استمرار أزمة الدولار، وعدم التحرك للإفراج عن البضائع المحتجزة فى الجمارك يسهمان فى زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية على مدار العام المقبل.

قال أحمد محمد، تاجر أجهزة كهربائية بشارع عبدالعزيز، وسط القاهرة، إنَّ أسعار الأجهزة ارتفعت مجدداً عن الشهر الماضى بنحو 10% بقرار من الشركات؛ نتيجة نقص الكميات المعروضة من الخامات ومستلزمات الإنتاج.

أضاف لـ((البورصة))، أن القوة الشرائية تتراجع باستمرار مع ارتفاع أسعار الأجهزة لنسبة وصلت إلى أكثر من 85%، وأغلب المستهلكين لجأوا إلى شراء الأجهزة الكهربائية المستعملة للهروب من الزيادات السعرية الحالية.

قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ أسعار القطاع مرشحة للزيادة بنسب تتراوح بين 20 و25% بدعم استمرار صعود الدولار فى السوق الموازى إلى 60 جنيهاً.

أضاف لـ((البورصة))، أن الثلاجات والتكييفات من المنتجات التى ستشهد زيادة بسبب اعتماد تصنيعها على 50% مستلزمات إنتاج مستوردة.

وارتفعت أسعار شاشات ((سامسونج)) 43 بوصة من 10500 جنيه إلى 11500 جنيه، بينما ارتفعت ثلاجة ((فريش)) 14 قدماً بقيمة 500 جنيه لتسجل 18500 جنيه حالياً، فى حين رفعت شركة فريش أسعار السخانات بقيم تراوحت بين 200 و300 جنيه لتتراوح أسعار سعة 30 و50 لتراً بين 2700 و3 آلاف جنيه.

قال أشرف هلال، رئيس مجلس إدارة شركة هلال للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، إنَّ أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية مرشحة للزيادة بنسب تتراوح بين 5 و7%، خلال العام الجارى، حال استمرت أزمة الدولار عند المستويات الحالية.

أضاف لـ((البورصة))، أن سرعة فتح الاعتمادات المستندية للشركات لشراء مستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع المحتجزة، أسهمت فى عودة الأسعار إلى طبيعتها، خاصة أن أى زيادات جديدة فى الأسعار تغذى معدل التضخم، وهذا عكس توجهات الدولة.

أوضح أن مصر لديها اكتفاء ذاتى فى مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية، وما يعيق تلك الصناعة عن استكمال نجاحها هو الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المستوردة.

طالب بضرورة تصنيع بعض المنتجات المستوردة للهروب من ضغوط الدولار، وبالتحديد الصاج والإستانلس والنحاس.

وارتفعت صادرات المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بنسبة 8.5% خلال أول 10 أشهر من العام الجارى لتسجل 3.516 مليار دولار، مقابل 3.241 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2022.

التضخم الأساسى

قال حمادة العجوانى، رئيس شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ السوق يشهد اضطرابات سعرية عنيفة؛ بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

أضاف لـ((البورصة))، أن تأخر الشحنات فى البحر، وارتفاع تكلفة الشحن من دول شرق آسيا، دفعا إلى ارتفاع الأسعار مع بدء العام الجديد.

لفت إلى أن تكلفة شحن حاوية واحدة من الصين، ارتفع من 7 آلاف دولار إلى 14 ألف دولار خلال أسبوعين فقط، ما أدى إلى تحمل الشركات أعباء جديدة كانت غير متوقعة، وعقب أزمات كثيرة من كورونا وحرب روسية أوكرانية وأحداث غزة وغيرها.

قال جمال عبدالعظيم، مدير عام شركة جلوبال للزجاج، إحدى مجموعة شركات أرما هائل سعيد أنعم وشركاه، إن الشركة تراجع أسعار تكاليف التصنيع، خلال الفترة الحالية؛ تأهباً لزيادتها بنسة 10%.

أضاف لـ((البورصة)) أنه فى حال حدوث تعويم لسعر الصرف، خلال الفترة المقبلة، فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 40%؛ نظراً إلى أن بعض مستلزمات الإنتاج مستوردة.

وتسعى الشركة إلى زيادة حجم المبيعات بنهاية العام الجارى بنسبة 30%، مقارنة بـ22 مليون جنيه العام الماضى. أضاف ((عبدالعظيم)) لـ((البورصة))، أن الشركة تستهدف زيادة نسبة التصدير إلى أسواق السعودية؛ نظراً إلى الطفرة العمرانية التى تشهدها وليبيا والعراق.

قال محمود أبوشوشة، رئيس مجلس إدارة شركة الأندلسية للصناعات الخشبية، إنَّ أسعار المنتجات الخشبية ارتفعت مع بداية العام بنسبة 20%؛ نتيجة زيادة سعر الدولار فى السوق الموازى، وزيادة تكلفة الإنتاج.

أضاف لـ((البورصة))، أن ((الأندلسية)) بصدد تطبيق زيادة الأجور والحد الأدنى الجديد، بداية من الشهر الجارى، بالإضافة إلى زيادة التأمينات واشتراك الإنترانت بنسبة 30%، ما يزيد من أعباء الشركة، واضطرارها لزيادة الأسعار.

قالت هند محمد، رئيس مجلس إدارة شركة إيليت الصفوة للمنتجات البلاستيكية، إنَّ ارتفاع أسعار الخامات أجبر الشركة على رفع أسعار منتجاتها من البلاستيك بنحو 10% مع بداية العام الجارى، وستلجأ الشركة إلى زيادة أسعارها إذا ارتفعت تكاليف التصنيع خلال العام.

أضافت ((محمد)) لـ((البورصة))، أن الشركة وضعت خطة استثمارية للعام 2024؛ حيث تتطلع إلى استثمار 10 ملايين جنيه لإضافة خطوط إنتاج جديدة، وتحسين جودة المنتجات، وطرح منتجات جديدة.

محمد شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة ميفاد للمستحضرات الغذائية، قال إنَّ الشركة لجأت إلى رفع أسعارها بشكل متتالٍ؛ بسبب استمرار الأزمة.

أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تنتج مستحضرات غذائية تقوم عليها مصانع إنتاج الألبان، ولا تستطيع الاعتماد على حيل أخرى كأغلب شركات الصناعات الغذائية التى تقلل الكميات؛ لأنها تتعامل مع المستهلك وقدرته الشرائية.

قال مصطفى المكاوى، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ أحد أسباب ارتفاعات أسعار المنتجات الغذائية والسلع تامة الصنع، يعود إلى ارتفاع تكلفة الشحن بنسب تصل إلى 500% خلال الـ10 أيام الماضية؛ بسبب التوترات والأحداث الجارية فى البحر الأحمر.

((عابدين للألومنيوم)) تخفض إنتاجها 25% لتراجع الطلب المحلى

قال طارق عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة عابدين للأوانى المنزلية، إنَّ الزيادة الأخيرة فى أسعار الألومنيوم ستجبر الشركة على زيادة أسعار المنتجات بنسبة 5% فى شهر يناير الجارى.

أشار إلى أن الشركة اضطرت إلى تخفيض طاقتها الإنتاجية أكثر من مرة حتى وصلت إلى أقل من الربع، وبلغ استهلاك الشركة من الألومنيوم من 5 إلى 6 أطنان شهرياً بدلاً من 40 و50 طناً قبل الزيادات المتتالية خلال الشهور الماضية وحتى الآن.

لفت إلى أن شركة عابدين للأوانى خفضت هامش الربح لاستمرار حركة السوق، والزيادات الأخيرة لا تستطيع الشركات امتصاصها.

ورفعت شركة مصر للألومنيوم أسعار منتجاتها مع بداية شهر يناير الجارى بقيمة 6 آلاف جنيه للطن، مقارنة بشهر ديسمبر الماضى.

وارتفع سعر طن السلندرات إلى 101 ألف جنيه، مقابل 95 ألف جنيه، وسجل طن لفات الألومنيوم 111.150 ألف جنيه، مقابل 105.5 ألف، كما ارتفعت أسعار السلك إلى 114.150 ألف جنيه مقابل 108.150 ألف جنيه.

وصعد سعر طن الشرائح الباردة إلى 114 ألف جنيه مقابل 108 آلاف جنيه، وارتفع سعر طن اللفائف البارد إلى 112 ألف جنيه مقابل 106 آلاف جنيه ديسمبر الماضى.

قال محمد السعيد، مدير الجودة بشركة الملكة للأوانى والأدوات المنزلية، إنَّ الشركة تدرس رفع الأسعار بما يتناسب مع الأعباء الجديدة، وستبدأ الشركات تقديم شكاوى لغرفة الصناعات الهندسية لمخاطبة الحكومة للحد من الزيادات المتتالية.

أوضح أن سعر طن الألومنيوم زاد أكثر من 28 ألف جنيه فى غضون شهور قليلة، وأدى إلى زيادة التكلفة فى ظل ركود السوق، واضطرت الشركة إلى خفض الإنتاج من 25 طناً إلى 3 أطنان أسبوعياً، وتسريح جزء من العمالة؛ تماشياً مع أوضاع السوق.

قال محيى حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة بايونير فارما للصناعات الدوائية، إنَّ الأدوية مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة؛ بسبب ارتفاع أسعار الخامات.

أضاف لـ((البورصة))، أن الأدوية تُسَعَّر جبرياً من قِبل هيئة الدواء المصرية، وتجتمع بشكل مستمر للموازنة بين تكاليف التصنيع وسعر المنتج النهائى.

أضاف لـ((البورصة))، أن أغلب مصانع الأدوية رفعت الحد الأدنى للأجور عند 3500 جنيه بعد قرار الحكومة الأخير بزيادة رواتب القطاع الخاص بقيمة 500 جنيه بداية من يناير 2024.