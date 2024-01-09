السبت.. افتتاح المرحلة الأولى لمشروع المنطقة التجارية بالبحيرة

MENAFN - Al-Borsa News) يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد غد السبت، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة.

يأتي ذلك في إطار التوسع بإنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة لتقليل حلقات تداول المنتجات.

موضوعات“السلع التموينية” تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي وأوكراني ((المتحدة لإنتاج العبوات)) تستهدف مبيعات بقيمة 450 مليون جنيه خلال 2024 ((الألمانية)) للبطاريات تنفذ توسعات جديدة بـ 17 مليون دولار

جدير بالذكر، بأن وزارة التموين اعتمدت على خطة تضمنت العديد من المحاور، ومنها نجاح الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية في التوسع في السلاسل التجارية الكبرى، وتنفيذ العديد من المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية المحافظات المختلفة من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية والقضاء على هدر المنتجات؛ نتيجة نقل السلعة من محافظة إلى أخرى ثم عودتها إلى نفس المحافظة المنتجة للسلعة، ما يزيد تكاليف النقل وبالتالي تزيد من السعر النهائي للمنتج.

ومن المستهدف أن تساهم المشروعات التجارية الجار إنشاؤها في تقليل حلقات تداول المنتجات وبالتالي انخفاض تكلفة النقل بما يتعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج.

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