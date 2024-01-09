السبت.. افتتاح المرحلة الأولى لمشروع المنطقة التجارية بالبحيرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد غد السبت، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة.
يأتي ذلك في إطار التوسع بإنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة لتقليل حلقات تداول المنتجات.
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جدير بالذكر، بأن وزارة التموين اعتمدت على خطة تضمنت العديد من المحاور، ومنها نجاح الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية في التوسع في السلاسل التجارية الكبرى، وتنفيذ العديد من المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية المحافظات المختلفة من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية والقضاء على هدر المنتجات؛ نتيجة نقل السلعة من محافظة إلى أخرى ثم عودتها إلى نفس المحافظة المنتجة للسلعة، ما يزيد تكاليف النقل وبالتالي تزيد من السعر النهائي للمنتج.
ومن المستهدف أن تساهم المشروعات التجارية الجار إنشاؤها في تقليل حلقات تداول المنتجات وبالتالي انخفاض تكلفة النقل بما يتعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107702603
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