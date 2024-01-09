Thursday, 11 January 2024 02:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السبت.. افتتاح المرحلة الأولى لمشروع المنطقة التجارية بالبحيرة

1/9/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد غد السبت، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة.

يأتي ذلك في إطار التوسع بإنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة لتقليل حلقات تداول المنتجات.

موضوعات متعلقة “السلع التموينية” تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي وأوكراني ((المتحدة لإنتاج العبوات)) تستهدف مبيعات بقيمة 450 مليون جنيه خلال 2024 ((الألمانية)) للبطاريات تنفذ توسعات جديدة بـ 17 مليون دولار

جدير بالذكر، بأن وزارة التموين اعتمدت على خطة تضمنت العديد من المحاور، ومنها نجاح الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية في التوسع في السلاسل التجارية الكبرى، وتنفيذ العديد من المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية المحافظات المختلفة من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية والقضاء على هدر المنتجات؛ نتيجة نقل السلعة من محافظة إلى أخرى ثم عودتها إلى نفس المحافظة المنتجة للسلعة، ما يزيد تكاليف النقل وبالتالي تزيد من السعر النهائي للمنتج.

ومن المستهدف أن تساهم المشروعات التجارية الجار إنشاؤها في تقليل حلقات تداول المنتجات وبالتالي انخفاض تكلفة النقل بما يتعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج.

المصدر:

MENAFN09012024000202011048ID1107702603

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث