عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع إلى 3.15 مليار دولار في أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع العجز في الميزان التجاري لمصر بنحو 16.6% خلال شهر أكتوبر 2023، ليبلغ 3.15 مليار دولار، مقابل 3.78 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2022.

وأوضحت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، انخفاص قيمـة الصادرات بنسبة 19.2%، حيـث بلغـت 3.23 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، مقابل 4 مليارات دولار لنفس الشهر مـن 2022.

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وأرجعت انخفاض إلى تراجع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها، منتجات البترول بنسبة 43.6%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 21.4%، وفواكه طازجة بنسبة 0.1%، والغاز الطبيعي والمسال بنسبة 95.8%.

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خلال أكتوبر 2023، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا، بترول خام بنسبة 61.7%، وملابس جاهزة بنسبة 14.2%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 17.3%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 1.2%.

وأضافت النشرة، أن قيمة الواردات تراجعت بنسبة 18%، حيث بلغت 6.38 مليار دولار خـلال شهر أكتوبر 2023، مقابل 7.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ونوهت إلى أن ذلـك يرجع لانخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها، منتجات البترول بنسبة 13.8%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 15.2%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 26.7%، ذرة بنسبة 17.9%.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2023، مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 46.3%، وسيارات ركوب بنسبة 139.6%، ونحاس ومصنوعاته بنسبة 54.3%، وخامات الحديد ومركزاتها بنسبة 32.8%.

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