عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع إلى 3.15 مليار دولار في أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع العجز في الميزان التجاري لمصر بنحو 16.6% خلال شهر أكتوبر 2023، ليبلغ 3.15 مليار دولار، مقابل 3.78 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2022.
وأوضحت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، انخفاص قيمـة الصادرات بنسبة 19.2%، حيـث بلغـت 3.23 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، مقابل 4 مليارات دولار لنفس الشهر مـن 2022.
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وأرجعت انخفاض إلى تراجع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها، منتجات البترول بنسبة 43.6%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 21.4%، وفواكه طازجة بنسبة 0.1%، والغاز الطبيعي والمسال بنسبة 95.8%.
بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خلال أكتوبر 2023، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا، بترول خام بنسبة 61.7%، وملابس جاهزة بنسبة 14.2%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 17.3%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 1.2%. عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع إلى 3.88 مليار دولار خلال أغسطس
وأضافت النشرة، أن قيمة الواردات تراجعت بنسبة 18%، حيث بلغت 6.38 مليار دولار خـلال شهر أكتوبر 2023، مقابل 7.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
ونوهت إلى أن ذلـك يرجع لانخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها، منتجات البترول بنسبة 13.8%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 15.2%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 26.7%، ذرة بنسبة 17.9%.
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2023، مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 46.3%، وسيارات ركوب بنسبة 139.6%، ونحاس ومصنوعاته بنسبة 54.3%، وخامات الحديد ومركزاتها بنسبة 32.8%.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107702602
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