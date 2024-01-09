تشكيل اللجنة المكلفة بوضع ضوابط تسعير السلع الـ7

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قرارا بتشكيل اللجنة العليا المكلفة بوضع ضوابط تسعير السلع السبع (الزيت والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض) والتأكد من الالتزام بها، والتي صدر بشأنها قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باعتبارها منتجات استراتيجية.

ونشرت الوقائع المصرية – في عددها الصادر اليوم الخميس – قرار وزير التموين بتشكيل لجنة عليا برئاسته، على أن تضم في عضويتها كلا من: رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين، ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير.

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كما حدد قرار الوزير تشكيل أمانة فنية للجنة العليا من رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين، ونائب مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، ونائب رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التموين.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة العليا بتسجيل كافة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة المعبئة والموردة للمنتجات والسلع الاستراتيجية السبع المحددة، وتسجيل ودراسة بيانات وصف المنتج أو السلعة والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وكمية الإنتاج والمبيعات المحلية والأرصدة المخزنة من المنتجات والسلع، إلى جانب بيانات المتعاملين مع الشركة أو المنشأة (موزع – تاجر جملة – تاجر تجزئة) وسعر البيع لكل منهم.

كما تتولى اللجنة العليا إعداد تقرير عن الإخطارات الواردة بشأن تغيير الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي، ومدى التزام الشركات والمنشآت بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، ومدى التزام نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على“الأرفف” تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.

وتقرر أن تعد اللجنة العليا أيضا تقريرا في شأن الإجراءات المتخذة ضد الشركات والمنشآت ونقاط العرض والبيع النهائي للمستهلك المخالفة لأحكام القرار.

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