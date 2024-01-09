تشكيل اللجنة المكلفة بوضع ضوابط تسعير السلع الـ7

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قرارا بتشكيل اللجنة العليا المكلفة بوضع ضوابط تسعير السلع السبع (الزيت والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض) والتأكد من الالتزام بها، والتي صدر بشأنها قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باعتبارها منتجات استراتيجية.
ونشرت الوقائع المصرية – في عددها الصادر اليوم الخميس – قرار وزير التموين بتشكيل لجنة عليا برئاسته، على أن تضم في عضويتها كلا من: رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين، ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير.
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كما حدد قرار الوزير تشكيل أمانة فنية للجنة العليا من رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين، ونائب مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، ونائب رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التموين. تفاصيل قرار رئيس الوزراء باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية
وحدد القرار اختصاصات اللجنة العليا بتسجيل كافة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة المعبئة والموردة للمنتجات والسلع الاستراتيجية السبع المحددة، وتسجيل ودراسة بيانات وصف المنتج أو السلعة والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وكمية الإنتاج والمبيعات المحلية والأرصدة المخزنة من المنتجات والسلع، إلى جانب بيانات المتعاملين مع الشركة أو المنشأة (موزع – تاجر جملة – تاجر تجزئة) وسعر البيع لكل منهم.
كما تتولى اللجنة العليا إعداد تقرير عن الإخطارات الواردة بشأن تغيير الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي، ومدى التزام الشركات والمنشآت بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، ومدى التزام نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على“الأرفف” تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.
وتقرر أن تعد اللجنة العليا أيضا تقريرا في شأن الإجراءات المتخذة ضد الشركات والمنشآت ونقاط العرض والبيع النهائي للمستهلك المخالفة لأحكام القرار.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107702601
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