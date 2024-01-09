تحرير 2601 محضر تمويني خلال حملات تفتيشية بالمنوفية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير 2601 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال أسبوعين من الحملات التفتيشية المكثفة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وقال المحافظ، في بيان اليوم الجمعة، إن المحاضر التموينية تنوعت ما بين 1303 محاضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و1298 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

موضوعات“السلع التموينية” تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي وأوكراني ((المتحدة لإنتاج العبوات)) تستهدف مبيعات بقيمة 450 مليون جنيه خلال 2024 ((الألمانية)) للبطاريات تنفذ توسعات جديدة بـ 17 مليون دولار

وأضاف أبوليمون أن الحملات أسفرت عن ضبط 8 أطنان أرز ، و5 أطنان دقيق بلدى مدعم وفاخر، وطن ونصف زيت، 4 أطنان ونصف مكرونة ، 5 أطنان ونصف سكر، 25 طن ملح ، 60 طن أسمنت، 2 طن ذرة صفراء ، 15 طن سمسم، طن ونصف بطاطس ، 2 طن لانشون ، 1140 علبة سجائر مجهولة المصدر.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وبصورة واضحة ومراقبة عملية تداولها بالأسواق.

من جانبه أوضح أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن من أبرز المحاضر التي تم تحريرها، منها 10 محاضر جنح ضد أصحاب محلات مواد غذائية بتلا وقويسنا وشبين الكوم والشهداء والباجور لحيازتهم 5 أطنان ونصف سكر حر بدون مستندات ومجهول المصدر.

وأضاف أنه جرى تحرير 5 محاضر جنح ضد أصحاب مخابز سياحية وبلدى بمراكز الشهداء ومنوف وشبين الكوم وأشمون بحوزتهم 4 أطنان ونصف دقيق بلدى مدعم وفاخر مجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح بطرق غير شرعية.

وتابع وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع مواد غذائية بمركز قويسنا لحيازته 2 طن ذرة وتحرير 5 محاضر جنح مركز شبين الكوم والباجور وقويسنا وبركة السبع ضد أصحاب مستودعات مواد بناء لحيازتهم كمية وقدرها 60 طن أسمنت، كما تم ضبط 4 أطنان ونصف مكرونة متنوعة بدون مستندات مجهولة المصدر بنواحي مراكز تلا وشبين الكوم والباجور، وكذا تحرير محضر ضد صاحب مصنع لصناعة الزيوت والطحينة وضبط 15 طن سمسم ، 10 أطنان ملح، فضلا عن تحرير محاضر ضد أصحاب محلات بقالة بنطاق المحافظة لحيازتهم 2 طن لانشون ، 10 أطنان ملح، 1140 علبة سجائر.

وكذا تحرير محاضر ضد أصحاب مخازن سلع غذائية لحيازتهم طن ونصف بطاطس، 8 أطنان أرز جميعهم بدون مستندات ومجهولة المصدر، بالإضافة الى تحرير 6 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بيع مواد غذائية لحيازتهم طن ونصف زيت بدون مستندات مجهولة المصدر بنواحي تلا وقويسنا وشبين الكوم والباجور.





المصدر: