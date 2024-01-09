التموين: توريد 100 ألف طن قصب من المزارعين بمصانع السكر في الصعيد

MENAFN - Al-Borsa News) حسنين: توجيه كامل الإنتاج لصالح البطاقات التموينية بواقع 65 ألف طن شهريًا البديوي: مستهدف استلام 6.2 مليون طن قصب وإنتاج 600 ألف طن سكر أبيض عمر: معدل التوريد اليومي للمصانع يصل إلى 70 ألف طن لإنتاج 7500 طن سكر عبدالمطلب: زراعة 52 ألف فدان بكوم أمبو لإنتاج 160 ألف طن سكر و70 ألفا من مصاص القصب

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توريد نحو 100 ألف طن قصب سكر لـ3 مصانع تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظات الصعيد، تتضمن كوم أمبو بواقع 40 ألف طن، و30 ألف طن لكل من إدفو وأرمنت، وذلك منذ بدء موسم الحصاد لعام 2024، يوم الأحد الماضي وحتى صباح اليوم الجمعة، حيث تم إنتاج نحو 7 آلاف طن سكر من الكميات المستلمة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن هناك 4 مصانع أخرى تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية ستبدأ في استلام محصول القصب من المزارعين خلال أيام، وهي دشنا وقوص وجرجا ونجع حمادي.

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وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الموسم الحالي شهد زيادة في سعر توريد طن القصب بواقع 400 جنيه لتصل إلى 1500 جنيه مقابل 1100 جنيه بالموسم الماضي، بهدف تشجيع المزارعين على رفع معدلات التوريد، كما أنه تم إصدار توجيهات بسرعة صرف مستحقاتهم.

وأكد الوزير أن المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الـ5 أشهر، منوها بأن الاحتياطي سيتجاوز الخمسة أشهر، خاصة مع زيادة معدلات التوريد لمحصول القصب، إضافة إلى بدء توريد محصول بنجر السكر والذي يبدأ مارس القادم.

من جهته، قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه يتم توجيه كامل إنتاج السكر من القصب لصالح البطاقات التموينية بواقع 65 ألف طن شهريًا.

وأكد أنه يتم طرح كيلو السكر بمنظومة الدعم السلعي بسعر 12 جنيهًا و60 قرشَا، إضافة إلى توفيره بسعر 27 جنيهًا كحصص إضافية لحاملي البطاقات بواقع 1 كيلو لكل بطاقة تضم 3 أفراد فأقل، و2 كيلو لكل بطاقة تضم 4 أفراد فأكثر.

بينما أكد اللواء عصام الدين البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية أن الشركة يتبعها 8 مصانع في 5 محافظات (أسوان ـ الأقصر ـ قنا ـ سوهاج ـ المنيا) لإنتاج السكر من القصب والبنجر وهي كوم أمبو، إدفو، أرمنت، قوص، دشنا، نجع حمادي، جرجا، أبو قرقاص.

وقال البديوي إن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القصب بلغت 300 ألف فدان، بينما بلغت المساحة الموردة إلي مصانع الشركة 205 آلاف فدان، بتراجع 22 ألف فدان عن العام الماضي، ومستهدف توريد نحو 6.2 مليون طن قصب لإنتاج نحو 650 ألف طن سكر، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لشراء المحصول من المزارعين تصل إلي 9.3 مليار جنيه.

وأوضح أن الشركة تستهدف زيادة كميات بنجر السكر والذي يبدأ في مارس المقبل، لتعويض تراجع محصول القصب، منوها لتعاقد الشركة على ما يقرب من 23 ألف فدان بنجر، لتوريد ما يقرب من 600 ألف طن لإنتاج نحو 70 ألف طن سكر أبيض.

وأضاف أن الدولة قدمت حوافز اضافية لتشجيع المزارعين على التوريد تضمنت توفير المخصبات والمبيدات، بالإضافة إلى تعميم حوافز النقل لتشمل المصانع الثمانية التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية بعد أن كانت مقتصرة على مصنعي قوص وجرجا.

بدوره، قال الكيميائي صلاح عمر العضو المنتدب الفني لمصانع السكر والتكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية خلال جولة تفقدية بمصنع الشركة بكوم أمبو في محافظة أسوان لمتابعة توريد محصول القصب من المزارعين، إن الدولة عملت على تعويض النقص في إنتاج السكر المحلي من القصب عبر الاستيراد من الخارج بكميات كبيرة لتغطية الاستهلاك المحلي.

وأوضح أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة من عصر القصب تصل إلي نحو 6.2 مليون طن، مقسمة ما بين 1.5 مليون طن لمصنع كوم أمبو، إدفو 900 ألف طن، ارمنت 900 ألف طن، قوص 1.1 مليون طن، دشنا 500 ألف طن، نجع حمادي 800 ألف طن، جرجا 400 ألف طن.

وأضاف أن معدلات التوريد اليومية لمصنع كوم إمبو 15 ألف طن، وإدفو 9 آلاف طن، أرمنت 10 آلاف طن ،و قوص 11.5 ألف طن، ودشنا 8.5 ألف طن، ونجع حمادي 11 ألف طن، وجرجا 6.5 ألف طن، بإجمالي 70 ألف طن يومي لإنتاج 7500 طن سكر أبيض، لافتاً إلى أن المصانع تعمل على مدار الساعة بطاقة 3 ورديات عمل لاستقبال المحصول من المزارعين.

من جهته، قال المهندس سامي عبدالمطلب رئيس قطاعات مصانع السكر والخشب الحبيبي بكوم أمبو بأسوان، إن إجمالي ما تم زراعته من محصول القصب خلال الموسم الحالي بلغ 52 ألف فدان، بما يوازي 1.5 مليون طن قصب، لإنتاج 160 ألف طن سكر بالمصنع ، فضلًا عن إنتاج 70 ألف طن من مُصاص القصب، لإنتاج الخشب الحبيبي.

وأضاف أنه تم تذليل كل العوائق أمام الموردين لضمان سهولة دخول وخروج السيارات المحملة بالقصب وعدم تكدسها لاستلام أكبر كميات من المحصول المحلي دون حدوث أي أزمات.

فيما قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 أشهر لتأمين احتياجات المواطنين.

ونوه بأنه يتم تسيير حملات يومية بمختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع والالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتخفيض أسعار السلع.

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