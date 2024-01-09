التموين: توريد 100 ألف طن قصب من المزارعين بمصانع السكر في الصعيد

(MENAFN
- Al-Borsa News) حسنين: توجيه كامل الإنتاج لصالح البطاقات التموينية بواقع 65 ألف طن شهريًا
البديوي: مستهدف استلام 6.2 مليون طن قصب وإنتاج 600 ألف طن سكر أبيض
عمر: معدل التوريد اليومي للمصانع يصل إلى 70 ألف طن لإنتاج 7500 طن سكر
عبدالمطلب: زراعة 52 ألف فدان بكوم أمبو لإنتاج 160 ألف طن سكر و70 ألفا من مصاص القصب
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توريد نحو 100 ألف طن قصب سكر لـ3 مصانع تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظات الصعيد، تتضمن كوم أمبو بواقع 40 ألف طن، و30 ألف طن لكل من إدفو وأرمنت، وذلك منذ بدء موسم الحصاد لعام 2024، يوم الأحد الماضي وحتى صباح اليوم الجمعة، حيث تم إنتاج نحو 7 آلاف طن سكر من الكميات المستلمة حتى الآن.
وأوضحت الوزارة أن هناك 4 مصانع أخرى تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية ستبدأ في استلام محصول القصب من المزارعين خلال أيام، وهي دشنا وقوص وجرجا ونجع حمادي.
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وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الموسم الحالي شهد زيادة في سعر توريد طن القصب بواقع 400 جنيه لتصل إلى 1500 جنيه مقابل 1100 جنيه بالموسم الماضي، بهدف تشجيع المزارعين على رفع معدلات التوريد، كما أنه تم إصدار توجيهات بسرعة صرف مستحقاتهم.
وأكد الوزير أن المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الـ5 أشهر، منوها بأن الاحتياطي سيتجاوز الخمسة أشهر، خاصة مع زيادة معدلات التوريد لمحصول القصب، إضافة إلى بدء توريد محصول بنجر السكر والذي يبدأ مارس القادم.
من جهته، قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه يتم توجيه كامل إنتاج السكر من القصب لصالح البطاقات التموينية بواقع 65 ألف طن شهريًا.
وأكد أنه يتم طرح كيلو السكر بمنظومة الدعم السلعي بسعر 12 جنيهًا و60 قرشَا، إضافة إلى توفيره بسعر 27 جنيهًا كحصص إضافية لحاملي البطاقات بواقع 1 كيلو لكل بطاقة تضم 3 أفراد فأقل، و2 كيلو لكل بطاقة تضم 4 أفراد فأكثر.
بينما أكد اللواء عصام الدين البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية أن الشركة يتبعها 8 مصانع في 5 محافظات (أسوان ـ الأقصر ـ قنا ـ سوهاج ـ المنيا) لإنتاج السكر من القصب والبنجر وهي كوم أمبو، إدفو، أرمنت، قوص، دشنا، نجع حمادي، جرجا، أبو قرقاص.
وقال البديوي إن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القصب بلغت 300 ألف فدان، بينما بلغت المساحة الموردة إلي مصانع الشركة 205 آلاف فدان، بتراجع 22 ألف فدان عن العام الماضي، ومستهدف توريد نحو 6.2 مليون طن قصب لإنتاج نحو 650 ألف طن سكر، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لشراء المحصول من المزارعين تصل إلي 9.3 مليار جنيه.
وأوضح أن الشركة تستهدف زيادة كميات بنجر السكر والذي يبدأ في مارس المقبل، لتعويض تراجع محصول القصب، منوها لتعاقد الشركة على ما يقرب من 23 ألف فدان بنجر، لتوريد ما يقرب من 600 ألف طن لإنتاج نحو 70 ألف طن سكر أبيض.
وأضاف أن الدولة قدمت حوافز اضافية لتشجيع المزارعين على التوريد تضمنت توفير المخصبات والمبيدات، بالإضافة إلى تعميم حوافز النقل لتشمل المصانع الثمانية التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية بعد أن كانت مقتصرة على مصنعي قوص وجرجا.
بدوره، قال الكيميائي صلاح عمر العضو المنتدب الفني لمصانع السكر والتكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية خلال جولة تفقدية بمصنع الشركة بكوم أمبو في محافظة أسوان لمتابعة توريد محصول القصب من المزارعين، إن الدولة عملت على تعويض النقص في إنتاج السكر المحلي من القصب عبر الاستيراد من الخارج بكميات كبيرة لتغطية الاستهلاك المحلي.
وأوضح أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة من عصر القصب تصل إلي نحو 6.2 مليون طن، مقسمة ما بين 1.5 مليون طن لمصنع كوم أمبو، إدفو 900 ألف طن، ارمنت 900 ألف طن، قوص 1.1 مليون طن، دشنا 500 ألف طن، نجع حمادي 800 ألف طن، جرجا 400 ألف طن.
وأضاف أن معدلات التوريد اليومية لمصنع كوم إمبو 15 ألف طن، وإدفو 9 آلاف طن، أرمنت 10 آلاف طن ،و قوص 11.5 ألف طن، ودشنا 8.5 ألف طن، ونجع حمادي 11 ألف طن، وجرجا 6.5 ألف طن، بإجمالي 70 ألف طن يومي لإنتاج 7500 طن سكر أبيض، لافتاً إلى أن المصانع تعمل على مدار الساعة بطاقة 3 ورديات عمل لاستقبال المحصول من المزارعين.
من جهته، قال المهندس سامي عبدالمطلب رئيس قطاعات مصانع السكر والخشب الحبيبي بكوم أمبو بأسوان، إن إجمالي ما تم زراعته من محصول القصب خلال الموسم الحالي بلغ 52 ألف فدان، بما يوازي 1.5 مليون طن قصب، لإنتاج 160 ألف طن سكر بالمصنع ، فضلًا عن إنتاج 70 ألف طن من مُصاص القصب، لإنتاج الخشب الحبيبي.
وأضاف أنه تم تذليل كل العوائق أمام الموردين لضمان سهولة دخول وخروج السيارات المحملة بالقصب وعدم تكدسها لاستلام أكبر كميات من المحصول المحلي دون حدوث أي أزمات.
فيما قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 أشهر لتأمين احتياجات المواطنين.
ونوه بأنه يتم تسيير حملات يومية بمختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع والالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتخفيض أسعار السلع.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107702599