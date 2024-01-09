وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى لمشروع المنطقة التجارية بالبحيرة

MENAFN - Al-Borsa News) افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين، اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة.

قال المصيلحى، إن المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة تقام على مساحة 96 فدان، ونسبة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 48.7%، وتتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية /إدارية / لوجستية بقيمة استثمارات تصل لـ4.5 مليار جنيه.

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وشدد على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى، لافتا إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على أرض المشروع، الإضافة إلى المعاونة فى استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.

من جانبه، قال إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه

وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، فضلاً إلى إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63%؜ من محافظات الجمهورية.

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