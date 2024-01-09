وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى لمشروع المنطقة التجارية بالبحيرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين، اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة.
قال المصيلحى، إن المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة تقام على مساحة 96 فدان، ونسبة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 48.7%، وتتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية /إدارية / لوجستية بقيمة استثمارات تصل لـ4.5 مليار جنيه.
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وشدد على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى، لافتا إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على أرض المشروع، الإضافة إلى المعاونة فى استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.
من جانبه، قال إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه
وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، فضلاً إلى إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63% من محافظات الجمهورية.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107702598
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