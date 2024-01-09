الانتهاء من زراعة 30 ألف فدان من محصول القمح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، الانتهاء من زراعة 30 ألف فدان من محصول القمح بسائر أنحاء المحافظة.
وقال المهندس طارق الباز مدير عام الإدارة الزراعية ونقيب الزراعيين بالمحافظة، اليوم الأحد، إنه تم تخطي المستهدف زراعته هذا العام، مشيراً إلى زراعة أصناف متميزة من القمح تقاوم الآفات وتتلاءم مع المناخ والتربة وتعطي إنتاجا وفيرا من المحصول مثل أصناف (سدس“14” و”15′′) و(جيزة“171”).
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ولفت إلى أنه يتم تكثيف الندوات الإرشادية واللقاءات مع المزارعين، من أجل الحصول على أعلى إنتاجية للقمح هذا العام.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107702597
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