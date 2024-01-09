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الانتهاء من زراعة 30 ألف فدان من محصول القمح

1/9/2024 11:24:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، الانتهاء من زراعة 30 ألف فدان من محصول القمح بسائر أنحاء المحافظة.

وقال المهندس طارق الباز مدير عام الإدارة الزراعية ونقيب الزراعيين بالمحافظة، اليوم الأحد، إنه تم تخطي المستهدف زراعته هذا العام، مشيراً إلى زراعة أصناف متميزة من القمح تقاوم الآفات وتتلاءم مع المناخ والتربة وتعطي إنتاجا وفيرا من المحصول مثل أصناف (سدس“14” و”15′′) و(جيزة“171”).

موضوعات متعلقة “السلع التموينية” تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي وأوكراني ((المتحدة لإنتاج العبوات)) تستهدف مبيعات بقيمة 450 مليون جنيه خلال 2024 ((الألمانية)) للبطاريات تنفذ توسعات جديدة بـ 17 مليون دولار

ولفت إلى أنه يتم تكثيف الندوات الإرشادية واللقاءات مع المزارعين، من أجل الحصول على أعلى إنتاجية للقمح هذا العام.

المصدر:

MENAFN09012024000202011048ID1107702597

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