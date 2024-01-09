القابضة للصوامع: نعتزم إضافة 1.220 مليون طن سعات تخزينية

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية التوسع فى إنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجى من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، والاحتفاظ برصيد استراتيجى آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكام عملية صيانة المخزون بحسب دراسة صادرة عن مجلس الوزراء جول التوجهات الاقتصادية لمصر ضمن الفترة الرئاسية الجديدة.

قال شريف باسيلى، رئيس الشركة القابضة للصوامع لـ”البورصة”، إن الوزارة تسعى لزيادة السعات التخزينية من خلال إنشاء صوامع جديدة وتوسعات فى الصوامع الحالية بإجمالى 1.220 مليون طن تشمل 750 ألف طن بتمويل من البنك الدولى و470 ألف طن بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

موضوعات“السلع التموينية” تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي وأوكراني ((المتحدة لإنتاج العبوات)) تستهدف مبيعات بقيمة 450 مليون جنيه خلال 2024 ((الألمانية)) للبطاريات تنفذ توسعات جديدة بـ 17 مليون دولار

أضاف باسيلى، أنه جارى إعداد المناقصات اللازمة وسيتم طرحها خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن متوسط الفترة اللازمة لتدشين صومعة سعة 60 ألف طن تصل إلى 22 شهرًا.

أوضح أن الشركة تعمل فى الوقت الحالى على ادخال وصلات السكك الحديدية والمراسى النهرية وتوصليها بالصوامع لسهولة النقل والتوزيع وتقليل الفاقد.

وأشارت الاستراتيجية إلى استكمال الوزارة لخطة تطوير مكاتب السجل التجارى من جانبه قال كامل رئيس الإدارة المركزية للسجل التجارى، بجهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يستهدف تطوير 24 مكتبا للسجل التجارى خلال العام الحالى.

وقال إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه تم تطوير 57 مكتبا حتى اغسطس الماضى بنسبة تحديث تصل إلى 53%؜ من إجمالى شبكة مكاتب السجل على مستوى الجمهورية وتحويلها إلى مكاتب نموذجية لتأدية الخدمة فى مدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة.

أضاف، أنه تم توقيع بروتوكول مع“بنك مصر” لتوفير خدمات السجل التجارى من خلال فرع واحد وجارى معاينة فروع اخرى لتوفير الخدمة بجانب التفاوض مع بعض البنوك الأخرى فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن الجهاز يخطط لتوفير منافذ متنقلة لخدمات السجل التجارى والتوسع بها خلال هذا العام

وأوصت الدراسة الاستراتيجية خطة الوزارة لزيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة لزيادات الخيارات أمام المواطنين بجانب إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات ال أنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد332 مجمع خدمى حكوميا.

وأشارت الاستراتيجية إلى التخطيط بالوصول إلى المخزون السلعى لمدة لا تقل عن 6 أشهر من السلع الاستراتيجية بجانب إقامة 60 منطقة تجارية لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030 لتقليل حلقات التداول وخفض أسعار السلع خاصة أن تكلفة النقل تمثل 30% من تكلفة السلعة.

وأشارت إلى رفع دعم السلع التموينية من 90 مليار جنيه فى الموازنة المعدلة لعام 2023/2022 إلى 127.7 مليار جنيه فى موازنة عام 2024/2023 لنحو 62.2 مليون فرد مستفيد من صرف الدعم النقدى لسلع البطاقات التموينية.

وقد تم تقدير الدعم وفق الأفتراض بان كمية القمح المطلوب توفيرها نحو 8.3 مليون طن قمح منها كمية تبلغ نحو 7.7 مليون طن قمح لتوفير نحو 93.5 مليار رغيف بالإضافة الى نحو 554 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

وأكدت على خلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعى لتشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوبُ بالقرب من المواقع التى يتم إنشاء الصوامع بها واستحداث وإنشاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح المحلية بسعة 140 ألف طن، بجانب تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات، وتطوير وإعادة تأهيل عدد من المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدى والفاخر.

وأوصت بإنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع فى نطاق المحافظات.

كما أوصت بإنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعى الغذائى من 8 إلى 9 أشهر، بزيادةُ المساحات التخزينية لما يقارب 1.3 مليون متر مربع.

وأوصت بتفعيل دور البورصة السلعية فى ضبط الأسواق فى كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة فى تداول السلع والمنتجات، والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وحماية صغار المزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل المتعاملين بالبورصة.