وزيرا التجارة والبيئة يفتتحان معرضى إيجى بلاست وبلاستيكس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
افتتح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فعاليات الدورة العاشرة من معرض إيجى بلاست ومعرض بلاستيكس اللذين يقامان بمركز مصر للمعارض لمدة 4 أيام.
وقال سمير، إن المعرض يعد فرصة متميزة لرجال الأعمال المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات، حيث يحظى بمشاركة واسعة بإجمالى 360 شركة عارضة من 12 دولة، مشيراً إلى أن المعرض يقام على مساحة 30 ألف متر مربع وتضم القطاعات المشاركة بالمعرض منتجى المنتجات الوسيطة والنهائية للبلاستيك والمواد الخام للبتروكيماويات والمعدات.
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وأوضح أن صناعة البلاستيك تعد من الصناعات التى لها مكانة بارزة في الإنتاج الصناعي المحلي، لافتاً إلى أن صناعة البلاستيك من الصناعات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى كالتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية، وتدخل أيضاً فى مشروعات البنية التحتية مثل مواسير المياه والصرف وكابلات الكهرباء بالإضافة إلى العبوات الدوائية والصناعات الكيميائية والسلع الاستهلاكية المعمرة وصناعة السيارات.
وأشار إلى أن صادرات منتجات البلاستيك واللدائن بلغت خلال عام 2023 نحو مليار و555 مليون دولار، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مجمعي مرغم 1 و2 بالإسكندرية لصناعة البلاستيك بما يسهم في النهوض بهذه الصناعة الواعدة.
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