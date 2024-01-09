Thursday, 11 January 2024 02:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرا التجارة والبيئة يفتتحان معرضى إيجى بلاست وبلاستيكس

1/9/2024 11:24:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) افتتح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فعاليات الدورة العاشرة من معرض إيجى بلاست ومعرض بلاستيكس اللذين يقامان بمركز مصر للمعارض لمدة 4 أيام.

وقال سمير، إن المعرض يعد فرصة متميزة لرجال الأعمال المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات، حيث يحظى بمشاركة واسعة بإجمالى 360 شركة عارضة من 12 دولة، مشيراً إلى أن المعرض يقام على مساحة 30 ألف متر مربع وتضم القطاعات المشاركة بالمعرض منتجى المنتجات الوسيطة والنهائية للبلاستيك والمواد الخام للبتروكيماويات والمعدات.

موضوعات متعلقة “السلع التموينية” تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي وأوكراني ((المتحدة لإنتاج العبوات)) تستهدف مبيعات بقيمة 450 مليون جنيه خلال 2024 ((الألمانية)) للبطاريات تنفذ توسعات جديدة بـ 17 مليون دولار

وأوضح أن صناعة البلاستيك تعد من الصناعات التى لها مكانة بارزة في الإنتاج الصناعي المحلي، لافتاً إلى أن صناعة البلاستيك من الصناعات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى كالتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية، وتدخل أيضاً فى مشروعات البنية التحتية مثل مواسير المياه والصرف وكابلات الكهرباء بالإضافة إلى العبوات الدوائية والصناعات الكيميائية والسلع الاستهلاكية المعمرة وصناعة السيارات.

وأشار إلى أن صادرات منتجات البلاستيك واللدائن بلغت خلال عام 2023 نحو مليار و555 مليون دولار، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مجمعي مرغم 1 و2 بالإسكندرية لصناعة البلاستيك بما يسهم في النهوض بهذه الصناعة الواعدة.

MENAFN09012024000202011048ID1107702594

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث