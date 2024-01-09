وزيرا التجارة والبيئة يفتتحان معرضى إيجى بلاست وبلاستيكس

MENAFN - Al-Borsa News) افتتح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فعاليات الدورة العاشرة من معرض إيجى بلاست ومعرض بلاستيكس اللذين يقامان بمركز مصر للمعارض لمدة 4 أيام.

وقال سمير، إن المعرض يعد فرصة متميزة لرجال الأعمال المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات، حيث يحظى بمشاركة واسعة بإجمالى 360 شركة عارضة من 12 دولة، مشيراً إلى أن المعرض يقام على مساحة 30 ألف متر مربع وتضم القطاعات المشاركة بالمعرض منتجى المنتجات الوسيطة والنهائية للبلاستيك والمواد الخام للبتروكيماويات والمعدات.

موضوعات“السلع التموينية” تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي وأوكراني ((المتحدة لإنتاج العبوات)) تستهدف مبيعات بقيمة 450 مليون جنيه خلال 2024 ((الألمانية)) للبطاريات تنفذ توسعات جديدة بـ 17 مليون دولار

وأوضح أن صناعة البلاستيك تعد من الصناعات التى لها مكانة بارزة في الإنتاج الصناعي المحلي، لافتاً إلى أن صناعة البلاستيك من الصناعات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى كالتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية، وتدخل أيضاً فى مشروعات البنية التحتية مثل مواسير المياه والصرف وكابلات الكهرباء بالإضافة إلى العبوات الدوائية والصناعات الكيميائية والسلع الاستهلاكية المعمرة وصناعة السيارات.

وأشار إلى أن صادرات منتجات البلاستيك واللدائن بلغت خلال عام 2023 نحو مليار و555 مليون دولار، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مجمعي مرغم 1 و2 بالإسكندرية لصناعة البلاستيك بما يسهم في النهوض بهذه الصناعة الواعدة.