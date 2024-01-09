التبادل التجاري بين مصر وباكستان يسجل 400 مليون دولار بـ2022-2021

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن معدلات التبادل التجاري بين مصر وباكستان شهدت نمواً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية حيث بلغت‫ 400 مليون دولار خلال عام 2021-2022، منها 300 مليون دولار صادرات مصرية، و100 مليون دولار واردات.

وأشار، خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الأفريقي الرابع، إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تضمنت البترول والغاز والقطن والبلاستيك.

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وأضاف سمير، أن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وباكستان يمكن أن تنعكس بالإيجاب على العلاقات التجارية بين الجانبين، وبما يسهم في دخول بنود جديدة ضمن منظومة التبادل التجاري.

موضوعاتالحكومة تحصر مساهماتها فى 61 شركة جديدة لضمها لبرنامج الطروحات “السلع التموينية” تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي وأوكراني مصر تدرس التخارج من حصتها فى ((المصرف العربى الدولى))

‏وأشار إلى أن القارة الإفريقية بمواردها الضخمة وأسواقها الناشئة توفر فرصاً هائلةً أمام الاستثمارات الباكستانية، كما توفر إسلام أباد العديد من المزايا التي تجعل منها شريكاً مثالياً للدول الإفريقية الهادفة لتحقيق التنوع والنمو.

من جانبه، دعا جوهر إعجاز الوزير الفيدرالي للتجارة والصناعات والإنتاج بدولة باكستان، وزير التجارة المصري لزيارة باكستان على رأس وفد يضم رجال أعمال ومصدرين لاستكشاف فرص التعاون المتاحة في باكستان.

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