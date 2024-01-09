التبادل التجاري بين مصر وباكستان يسجل 400 مليون دولار بـ2022-2021

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن معدلات التبادل التجاري بين مصر وباكستان شهدت نمواً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية حيث بلغت 400 مليون دولار خلال عام 2021-2022، منها 300 مليون دولار صادرات مصرية، و100 مليون دولار واردات.
وأشار، خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الأفريقي الرابع، إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تضمنت البترول والغاز والقطن والبلاستيك.
وأضاف سمير، أن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وباكستان يمكن أن تنعكس بالإيجاب على العلاقات التجارية بين الجانبين، وبما يسهم في دخول بنود جديدة ضمن منظومة التبادل التجاري.
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وأشار إلى أن القارة الإفريقية بمواردها الضخمة وأسواقها الناشئة توفر فرصاً هائلةً أمام الاستثمارات الباكستانية، كما توفر إسلام أباد العديد من المزايا التي تجعل منها شريكاً مثالياً للدول الإفريقية الهادفة لتحقيق التنوع والنمو.
من جانبه، دعا جوهر إعجاز الوزير الفيدرالي للتجارة والصناعات والإنتاج بدولة باكستان، وزير التجارة المصري لزيارة باكستان على رأس وفد يضم رجال أعمال ومصدرين لاستكشاف فرص التعاون المتاحة في باكستان.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107702593
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