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الزراعة توافق على استيراد 154 ألف رأس عجول

1/9/2024 11:24:17 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال وزير الزراعة السيد القصير، إن الوزارة وافقت على استيراد 154 ألفا و500 رأس، منها 34 ألفا و500 رأس عجول للذبح الفوري من بعض الدول الإفريقية، بالإضافة إلى 120 ألف رأس عجول للتربية والتسمين، وذلك من مناشئ متعددة.

وأضاف وزير الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأعداد، وبالإضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد، وبالإضافة إلى إنتاجنا المحلي سوف تسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترات المقبلة.

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وأكد أن الدولة تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة من دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

على جانب آخر، أكد وزير الزراعة اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الإفراجات لتوفير الأعلاف، مما كان له الأثر الإيجابي في خفض أسعار الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة.

وأوضح القصير أن الحكومة تسعى لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم سواء من خلال تشجيع المنتج المحلي ودعم المشروع القومي للبتلو، وكذلك تنويع مناشئ الاستيراد وزيادة الإفراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة القادمة ومتطلباتها.

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