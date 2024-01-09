الزراعة توافق على استيراد 154 ألف رأس عجول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير الزراعة السيد القصير، إن الوزارة وافقت على استيراد 154 ألفا و500 رأس، منها 34 ألفا و500 رأس عجول للذبح الفوري من بعض الدول الإفريقية، بالإضافة إلى 120 ألف رأس عجول للتربية والتسمين، وذلك من مناشئ متعددة.
وأضاف وزير الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأعداد، وبالإضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد، وبالإضافة إلى إنتاجنا المحلي سوف تسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترات المقبلة.
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وأكد أن الدولة تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة من دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.
على جانب آخر، أكد وزير الزراعة اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الإفراجات لتوفير الأعلاف، مما كان له الأثر الإيجابي في خفض أسعار الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة.
وأوضح القصير أن الحكومة تسعى لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم سواء من خلال تشجيع المنتج المحلي ودعم المشروع القومي للبتلو، وكذلك تنويع مناشئ الاستيراد وزيادة الإفراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة القادمة ومتطلباتها.
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