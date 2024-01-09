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مبيعات السيارات بالصين تقفز 8 3% في ديسمبر بسبب حرب الأسعار

1/9/2024 11:08:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت مبيعات سيارات الركوب في الصين 8.3% في ديسمبر مدعومة بحرب أسعار بين شركات التصنيع رغم تراجعها عن ارتفاع حاد سجلته في الشهر السابق. وقال اتحاد سيارات الركوب في الصين أمس إن المبيعات بلغت 2.37 مليون مركبة في ديسمبر.
وزادت مبيعات العام بأكمله 5.3% إلى 21.93 مليون سيارة، وفق «رويترز».
وفي قطاع لا تزال تهيمن عليه أسماء أكثر شهرة مثل «تويوتا» و«فولكس فاغن» و«جنرال موتورز»، فإن المصنعين الصينيين بما في ذلك BYD وSAIC Motor Corp يحققون نجاحات كبيرة.
فبعد أن تفوقت الصين على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا خلال السنوات القليلة الماضية، أصبحت الصين الآن تنافس اليابان على الريادة العالمية في صادرات سيارات الركاب، حيث صدرت الصين 3.6 ملايين سيارة إلى العالم (حتى أكتوبر الماضي) كان منها نحو 1.3 مليون كهربائية بالكامل.

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