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بيتكوين تتجاوز 47 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022

1/9/2024 11:08:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تجاوز سعر «بيتكوين» 47 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022، وسط ترجيحات بأن الجهات التنظيمية الأميركية على استعداد للموافقة على إصدار الصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر مباشرة في الأصول الرقمية لأول مرة.
وتقدمت شركات «بلاك روك» و«آرك» والعديد من جهات الإصدار المحتملة الأخرى للصناديق المتداولة في البورصة، بملفات معدلة في وقت سابق من يوم الإثنين الماضي، فيما اعتبره المحللون بمنزلة دفعة أخيرة لطرح هذه المنتجات الاستثمارية بعد أكثر من عقد من تقديم أول طلب بهذا الخصوص.
وارتفع سعر العملة الرقمية بما يصل إلى 6.2% ليصل إلى 47007 دولارات، وهي أكبر زيادة في يوم منذ 15 نوفمبر الماضي، حيث كانت بيتكوين قد سجلت زيادة بنسبة 160% على مدار العام الماضي، وسط توقعات بأن تمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية موافقتها على الطلبات، حيث تواصل ارتفاعها نحو مستويات لم تسجل سابقا قبل انهيار العملات المشفرة في النصف الثاني من 2022، كانت «بيتكوين» قد بلغت أعلى مستوياتها التاريخية عند 69 ألف دولار في نوفمبر 2021.
وكانت شركات «فيديليتي» و«إنفسكو» و«غالاكسي ديجيتال» و«ويزدم تري» وعدد من الشركات الأخرى التي تقدمت بطلبات «S-1» المعدلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وستتخذ الهيئة التنظيمية قرارها في 10 يناير بشأن طلب واحد على الأقل، حيث سادت تكهنات بين عدد من المطلعين على أوساط العملات المشفرة تفيد بأن الهيئة ستعلن في هذا التاريخ عن عدد كبير من القرارات في وقت واحد.
وأصدر رئيس الهيئة، غاري غينسلر، تحذيرا الاثنين على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» حول المخاطر التي غالبا ما تترتب على الاستثمار في العملات المشفرة.
من جانبه، قال تيونغ هنغ، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار بالعملات المشفرة «ساتوري ريسيرش»: «تم تسييل مراكز شراء عملات مشفرة بمليارات الدولارات في الأسبوع الماضي، عندما أشار تقرير أحد المحللين إلى أن الهيئة لن تمنح موافقتها هذا الأسبوع.
وتشير تقديرات التقارير المتفائلة، من مؤسسات أمثال بنك ستاندرد تشارترد، إلى تدفقات تتراوح بين 50 مليار و100 مليار دولار تدخل إلى صندوق بيتكوين المتداول في البورصة هذا العام ما يزيد من حدة الارتفاع». وكانت العملات المشفرة الأخرى الأصغر حجما هي الأكثر ارتفاعا، حيث صعد سعر «إيثريوم» بنحو 3.8%، وارتفعت أسعار كل من «كاردانو»، وعملة «سول» التي تصدرها «سولانا»، و«بولكادوت»، بنسب تراوحت بين 7% و9%. تمثل «بيتكوين» ما يزيد قليلا على نصف القيمة السوقية للعملات المشفرة البالغة قيمتها 1.7 تريليون دولار.
وغالبا ما تفوقت أسهم ما يسمى بشركات العملات المشفرة من حيث الصعود. فقد ارتفعت أسهم «كوين بيس غلوبال»، وهي أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة، بنحو 2.3%، في حين قفزت أسهم شركتي تعدين العملات المشفرة «بيتكوين ماراثون ديجيتال» و«رايوت بلاتفورمز» بأكثر من 7%. وانخفض سهم «مايكروستراتيجي»، شركة إنتاج البرمجيات التي كانت بمنزلة وكيل للعديد من مستثمري الأسهم الذين يريدون الانكشاف على «بيتكوين»، بنحو 1.2%.

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