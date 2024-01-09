الوطني يتوج بجائزة أفضل مزود لخدمات أسواق الصرف في الكويت لـ 2024



الجائزة تؤكد ريادة البنك الوطني محلياً وإقليمياً في تقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة البنك يجني ثمار استثماراته الضخمة في تطوير بنيته التحتية بهدف تقديم خدمات عالية الجودة

توج بنك الكويت الوطني وللعام الثاني عشر على التوالي بجائزة أفضل مزود لخدمات أسواق الصرف في الكويت للعام 2024، وذلك في الاستبيان السنوي الذي أجرته مجلة جلوبل فاينانس العالمية المتخصصة والذي تضمن استطلاع آراء محللي القطاع المصرفي والمديرين التنفيذيين للشركات والمتخصصين في مجال التكنولوجيا حول العالم.وتضمنت معايير اختيار الفائزين بجائزة أفضل مزودي خدمات الصرف عدة عوامل، من بينها: حجم المعاملات والحصة السوقية، ونطاق التغطية العالمية، وخدمة العملاء، والأسعار التنافسية والتقنيات المبتكرة. كما أخذت جلوبل فاينانس في اعتبارها آراء محللي القطاع والمديرين التنفيذيين والمتخصصين في مجال التكنولوجيا.وقالت المجلة إن البنوك الفائزة استثمرت وبقوة في سبيل زيادة نطاق خدمات العملات الأجنبية التي تقدمها، بالإضافة إلى توفيرها أدوات العملات الأجنبية المبتكرة لمساعدة عملائها على التغلب على الرياح المعاكسة التي يفرضها الاقتصاد العالمي.وقامت مجلة جلوبل فاينانس بإعلان أسماء الفائزين بالجائزة ضمن الاستبيان الرابع والعشرين على مستوى 87 دولة وسبع مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، بالإضافة إلى إعلان الفائزين بجائزة أفضل مزودي أبحاث وتحليلات أسواق الصرف وتقنية تداول العملات الأجنبية.ووقع الاختيار على بنك الكويت الوطني كواحد من أفضل البنوك على مستوى العالم وأحد أفضل البنوك في منطقة الشرق الأوسط وذلك لتوفيره خدمات أسواق الصرف الأجنبي إلى جانب بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبرى مثل J.P. Morgan وBBVA وSociété Générale وUBS.ويشكل الفوز بهذه الجائزة المرموقة تأكيدا جديدا على ريادة البنك محليا وإقليميا في تقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة لعملائه، حيث يجني «الوطني» ثمار استثماراته الضخمة في تطوير بنيته التحتية، وذلك بهدف تقديم خدمات عالية الجودة لعملائه، وذلك إلى جانب استثماراته في كوادره البشرية والتي تعد أفضل الكفاءات المصرفية.كما تعد الجائزة شهادة على امتلاك البنك فريقا متفانيا يعمل بلا كلل لضمان حصول عملائه على الأسعار الأكثر تنافسية وتقديم خدمة عملاء مميزة وحلول مبتكرة لتلبية احتياجاتهم الفردية.والجدير بالذكر أن مجلة جلوبل فاينانس العالمية التي أسست في العام 1987 وتتخذ من نيويورك مقرا لها تعد من أعرق المجلات المتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألفا من المديرين التنفيذيين ومسؤولي القرارات الاستثمارية والاستراتيجية في المؤسسات المالية في 193 دولة حول العالم.وتجري المجلة سنويا العديد من الاستبيانات حول الابتكار والربحية للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم يتم على اثرها اختيار الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي.