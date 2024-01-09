اتحاد المصارف يشكل لجنة لتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع

MENAFN - Al-Anbaa) قال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي إنه مع تزايد المخاوف العالمية بشأن التغيرات المناخية، وعدم المساواة الاجتماعية، وحوكمة الشركات، أصبحت الاعتبارات البيئية والاجتماعيــــة والحوكمة (ESG) ضرورة ملحة للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، وإدراكا لأهمية التمويل المستدام، اتخذ اتحاد مصارف الكويت خطوة استباقية نحو إنشاء لجنة جديدة ضمن لجان الاتحاد النوعية المتخصصة تعنى بالتركيز على معايير الاستدامة البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع المصرفي بالبلاد.وذكر الحساوي أن هذه الخطوة توضح التزام اتحاد مصارف الكويت بالممارسات المصرفيـــة المسؤولــــة والمستدامة في الكويت.

كما أن تبني المؤسسات المالية لممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعيــــة والحوكمة لا يتوافق مع المعايير العالمية فحسب، بل يعزز أيضا من ثقة أصحاب المصلحة، ويعمل على جذب المستثمرين المسؤولين، ويعزز من سمعة البنوك.

علاوة على ذلك، فإن دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات المصرفية يسهم في تخفيف المخاطر، وتعزيز الاستدامة طويلة الأجل، وخلق القيمة لكل من المجتمع والمساهمين والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأضاف الحساوي انه إدراكا للتأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه المؤسسات المالية وخاصة البنوك على البيئة والمجتمع، جاء أهمية إنشاء تلك اللجنة لضمان الالتزام بمعايير الاستدامة في استراتيجيات البنوك وعملياتها اليومية بما يهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على المجتمع ودفع النمو المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وتشمل الأهداف الأساسية للجنة عدة مجالات رئيسية منها:

- التوعية والتعلم: حيث ستركز اللجنة على رفع مستوى الوعي حول مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة بين البنوك الأعضاء والمصرفيين المعنيين، ما سيضمن مستوى دراية جيدة بممارسات التمويل المستدام وأهميته.

- التطوير: ستعمل اللجنة على إنشاء إطار شامل للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، يتماشى مع المعايير الدولية ومصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات المحددة للقطاع المصرفي في الكويت. سيكون هذا الإطار بمنزلة دليل توجيهي للبنوك لتقييم ممارساتها الحالية ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في سياساتها واستراتيجياتها.

- إعداد التقاريـــــر والإفصاحـــات: تعتبــــر الشفافية أمرا حيويا في تعزيز ممارسات التمويل المستدام. ستقوم اللجنة بوضع مبادئ توجيهية وأطر إعداد التقارير لتسهيل إعداد التقارير الدقيقة والموحدة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة بين البنوك الأعضاء. وستمكن مثل هذه التقارير أصحاب المصلحة من تقييم أداء البنوك في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خياراتهم الاستثمارية.

- التعاون والشراكة: ستسعى اللجنة إلى التعاون مع الهيئات التنظيمية ومراكز الفكر وخبراء الصناعة، للاستفادة من خبراتهم وتعزيز الممارسات المستدامة، وسيسهم نهج الشراكة في نمو وتطوير الثقافة المصرفية المسؤولة في الكويت، مع تعزيز الابتكار وتبادل أفضل الممارسات.

وأكد الحساوي أن دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في القطاع المصرفي، مع تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والوعي، يمهد الطريق لنظام مالي أكثر استدامة وشمولية ومرونة يسهم بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي للبلاد.

وفي حين أن الرحلة نحو التمويل المستدام قد تفرض بعض التحديات، إلا أن النهج الاستباقي الذي يتبعه الاتحاد يضمن بقاء الصناعة المصرفية في الكويت في طليعة أفضل الممارسات العالمية.

واختتم الحساوي مؤكدا أنه في ظل تزايد المخاوف العالمية بشأن الاستدامة، يمثل إنشاء لجنة متخصصة لمعايير الاستدامة خطوة محورية لدمج ممارسات التمويل المستدام في القطاع المصرفي الكويتي، وأن اللجنة ستقوم بقيادة الممارسات المصرفية المسؤولة، ما يعود بالنفع على الصناعة المصرفية والمجتمع.

ولا شك أن المبادرات الاستراتيجية للجنة ستسهم في تعزيز سمعة القطاع المصرفي، وجـــذب المستثمريــــــن المسؤولين، وتعزيز الاستدامة طويلة الأجل في المشهد المالي في الكويت.