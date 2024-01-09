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جمال اللوغاني أوابك نقطة تحول جوهرية بمسيرة العمل العربي المشترك

1/9/2024 11:08:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ‏يصادف يوم التاسع من يناير الذكرى السادسة والخمسين لإنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في عام 1968 بموجب الاتفاقية التي أبرمت في مدينة بيروت بين كل من المملكة العربية السعودية والكويت ودولة ليبيا (المملكة الليبية آنذاك) بشأن إنشاء منظمة عربية إقليمية متخصصة ذات طابع دولي، واختيرت مدينة الكويت مقرا دائما لها.
‏وقد توسعت عضوية المنظمة في عام 1970 لتضم كلا من الامارات وقطر والبحرين والجزائر، وانضم اليها عام 1972 كل من سوريا والعراق، وانضمت اليها مصر في عام 1973، وانضمت تونس في عام 1982 وعلقت عضويتها في عام 1986.
‏وفي هذا السياق قال الأمين العام للمنظمة م. جمال اللوغاني إن هدف المنظمة الرئيسي هو تعاون الدول الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي بصناعة البترول وتحقيق أوثق العلاقات فيما بينها في هذا المجال وتقرير الوسائل والسبل للمحافظة على مصالح أعضائها المشروعة في هذه الصناعة، منفردين ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق استهلاكه بشروط عادلة ومعقولة وتوفير الظروف الملائمة لرأس المال والخبرة والمستثمرين في صناعة البترول في الدول الأعضاء.
‏وذكر اللوغاني أن انشاء منظمة أوابك يعتبر نقطة تحول جوهرية في مسيرة العمل العربي المشترك، وذلك من خلال تركيز المنظمة على التعاون بين الدول الأعضاء بقصد تحقيق المصالح والمنافع الاقتصادية المشتركة، وقد تم ذلك عن طريق تأسيس مجموعة من الشركات المنبثقة عن الدول الأعضاء في المنظمة. وعلى مدى العقود الماضية ساهمت الشركات العربية المنبثقة بصورة فاعلة في تعزيز مسيرة الصناعة البترولية العربية، وذلك من خلال ما نفذته أو مولته من مشاريع بترولية استفادت منه معظم الدول العربية الأعضاء وغير الأعضاء على حد سواء.
‏وأكد حرص الأمانة العامة للمنظمة على متابعة كل التطورات الجارية في الصناعة البترولية العالمية، وتقوم برصد انعكاساتها على اقتصادات الدول الأعضاء، وذلك من خلال ما تقوم به من دراسات فنية واقتصادية بهذا الشأن.

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