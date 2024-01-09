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النفط يقفز وسط تزايد التوتر الجيوسياسي في المنطقة

1/9/2024 11:08:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صعدت أسعار النفط أكثر من دولار أمس بعد تراجعها في الجلسة السابقة، مع موازنة الأسواق للتوتر في الشرق الأوسط وسط المخاوف المتعلقة بالطلب وزيادة إمدادات «أوپيك».
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.73 دولار، بما يعادل 2.27% إلى 77.85 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 1.66 دولار، أو 2.35%، إلى 72.43 دولارا للبرميل.
وقال محللون إن التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وانقطاع الإمدادات المستمر في ليبيا دعما ارتفاع الأسعار أمس.
وقال سوفرو ساركار، رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك دي.بي.إس: على جانب الإمداد، هناك بعض العوامل الإيجابية من إغلاق أكبر حقل نفط في ليبيا، والذي أثر على نحو 0.3 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط.
ولا تزال بعض شركات الشحن الكبرى تتجنب البحر الأحمر، وقالت شركة هاباغ لويد الألمانية أمس إنها ستواصل تحويل مسار السفن حول طريق رأس الرجاء الصالح في أعقاب الهجمات البحرية التي يشنها الحوثيون.
وفيما يتعلق بحرب غزة، قال الجيش الإسرائيلي إن قتاله ضد حركة حماس سيستمر خلال عام 2024، ما أثار قلق الأسواق من تطور الصراع إلى أزمة إقليمية يمكن أن تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط.
وانتعشت أسعار النفط من الخسائر التي تكبدتها الاثنين الماضي بنسبة 3% و4% على التوالي، بعد خفض السعودية الحاد لأسعار البيع الرسمية.
وعلى صعيد الطلب، انخفض الإنتاج الصناعي الألماني بشكل غير متوقع في نوفمبر وفقا لمكتب الإحصاءات الفيدرالي، مسجلا انخفاضا للشهر السادس على التوالي.
وانخفض الإنتاج 0.7% بعد أن توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعه 0.2%.
وفي الولايات المتحدة، قالت ميشيل بومان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إنها ترى الآن أن السياسة النقدية الأميركية «مقيدة بما فيه الكفاية» وأشارت إلى استعدادها لدعم التخفيضات النهائية لأسعار الفائدة مع تراجع التضخم.

MENAFN09012024000130011022ID1107702537

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