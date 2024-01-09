السعودية تصدر سندات دولية بـ 12 مليار دولار

MENAFN - Al-Anbaa) دشنت السعودية إصدار سندات على 3 شرائح بقيمة 12 مليار دولار حفز طلبات شراء زادت قيمتها على 30 مليار دولار في غمرة طلب قوي من المستثمرين.

وقالت نشرة «آي.إف.آر»، المعنية بتغطية أسواق رأس المال، إن السعودية باعت سندات بقيمة 3.25 مليارات دولار لأجل ست سنوات وسندات بقيمة 4 مليارات دولار لأجل 10 سنوات وأخرى بقيمة 4.75 مليارات دولار لأجل 30 سنة لأغراض الميزانية المحلية.

ووافقت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، الأسبوع الماضي على خطة اقتراض سنوية قدرت احتياجات التمويل خلال العام الحالي بنحو 23 مليار دولار تخصص لسد عجز الموازنة وسداد الديون.

وتنفذ المملكة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيدا عن صادرات النفط والغاز، ضمن «رؤية 2030»، وتخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة جيمكورب كابيتال مانجمنت المحدودة في لندن سايمون كويجانو إيفانز إن الإصدار السعودي كان «مرتقبا بشدة» من الأسواق، مع استفادة الدولة الخليجية من تصنيف أعلى من نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وأضاف كويجانو إيفانز في مذكرة أن السعودية «سيظل ينظر إليها على أنها فرصة انتقالية تثير اهتمام صناديق عالمية كثيرة». وتقلصت الفروق النهائية عن سعر استرشادي أولي سمح للحكومة السعودية بتسعير السندات بأرقام أعلى بدعم من الشهية القوية لدى المستثمرين.

وتقلصت فروق أسعار السندات لأجل ست سنوات إلى 90 نقطة أساس من 115 نقطة أساس، وإلى 110 نقاط أساس للسندات لأجل 10 سنوات من 135 نقطة أساس، وإلى 170 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عاما من 195 نقطة فوق سندات الخزانة الأميركية.

وعينت الحكومة السعودية مجموعة «سيتي بنك» و«إتش.إس.بي.سي» و«جيه.بي.مورغان سكيوريتيز» وبنك «ستاندرد تشارترد» لتولي دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر للإصدار، ويشارك كل من «بنك الصين» و«ميزوهو إنترناشونال» و«إس.إم.بي.سي نيكو» وبنك «إس.إن.بي كابيتال» في الطرح بدور مديري الدفاتر الخاملين.

وباعت السعودية سندات سيادية بقيمة 16 مليار دولار العام الماضي. ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 1.115 تريليون ريال (297.33 مليار دولار) بنهاية عام 2024، أي نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي.