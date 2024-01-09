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250 مليار دولار خسائر العالم من الكوارث الطبيعية في 2023

1/9/2024 11:08:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بلغ حجم الخسائر التي تكبدها العالم من الكوارث الطبيعية والعواصف الشديدة نحو 250 مليار دولار، مع تغطية أقل من نصف هذا المبلغ فعليا من قبل شركات التأمين، وفقا للبيانات التي جمعتها شركة «ميونخ ري» (Munich Re).
تتجاوز هذه الفاتورة متوسط 10 سنوات، حيث تشمل تأثير الخسائر الكارثية الناجمة عن الزلازل التي ضربت تركيا وسورية.
في الوقت نفسه، شهدت الولايات المتحدة موسم أعاصير أقل حدة مما شهدته في عام 2022، حيث تكبدت العديد من الخسائر المؤمن عليها بدلا من تلك الناجمة عن العواصف الرعدية الإقليمية، حسبما ذكرت «ميونخ ري».
ويشير إرنست راوخ، كبير علماء المناخ والجيولوجيا في الشركة، إلى أن مؤسسات التأمين تضطر الآن إلى إعادة التفكير في كيفية تصنيف العواصف.
وقال في مقابلة: «اعتدنا أن نشير إلى العواصف الرعدية الإقليمية على أنها مخاطر ثانوية لأنها تتسبب فقط بأضرار صغيرة أو متوسطة الحجم، لكن مع زيادة عدد العواصف الرعدية، علينا إعادة التفكير في تصنيف جديد».
وكان العام الماضي الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث شوه أنماط الطقس وعرض ملايين الأشخاص لدرجات حرارة خطيرة. تؤثر تداعيات تغير المناخ بشكل كبير على كيفية تعامل شركات التأمين مع المطالبات، حيث حذر بنك التسويات الدولية مؤخرا من أن الحكومات تترك بشكل متزايد لدفع الفاتورة. وبشكل عام، تراجعت الخسائر العالمية المؤمن عليها لتصل إلى 95 مليار دولار في العام الماضي، وفقا لتقديرات «ميونخ ري». ويتوقع العلماء بالفعل أن يكون عام 2024 أكثر حرا من العام الماضي، ما يزيد من احتمال حدوث مزيد من الظواهر المتطرفة. وقال راوخ: «يتبخر مزيد من الماء مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث توفر الرطوبة الإضافية في الغلاف الجوي الطاقة للعواصف الشديدة».
وخلال عام 2023، بلغت الخسائر المؤمن عليها من العواصف الرعدية الشديدة - التي تتميز بأمطار غزيرة مفاجئة، وسرعة الرياح العالية، فضلا عن البرد والفيضانات المفاجئة - 50 مليار دولار في الولايات المتحدة و8 مليارات دولار في أوروبا، - مسجلة بذلك أرقاما قياسية، وفقا لـ «ميونخ ري». أما في أوروبا، فأدت الحجارة المتجمدة التي يصل حجمها إلى 19 سم (7.5 بوصات) إلى خسائر بمليارات الدولارات في شمال إيطاليا وعدد من المناطق الأخرى خلال شهري يوليو وأغسطس.
وفي الولايات المتحدة، كانت بعض أكبر الخسائر المرتبطة بالعاصفة في الغرب الأوسط في مارس وتكساس في يونيو. وأشارت «ميونخ ري» إلى أن الأضرار الناجمة عن الأعاصير كانت محدودة العام الماضي، حيث ضرب إعصار «إيداليا» بعض مناطق فلوريدا ذات الكثافة السكانية المنخفضة. وفي الوقت نفسه، بلغ حجم الخسائر التي تسببت بها الزلازل المدمرة في جنوب شرق تركيا وسورية في فبراير 50 مليار دولار في العام الماضي. ومن بين هذه الخسائر، تم التأمين على 5.5 مليارات دولار فقط، وفقا لبيانات الشركة.

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