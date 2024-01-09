205 مليارات دولار ترسيات المشاريع في دول الخليج خلال العام الماضي

نشاط متزايد لترسيات العقود في السعودية بـ 92 مليار دولار والإمارات بـ 78 ملياراً

محمود عيسىذكرت مجلة ميد أن ترسيات عقود المشاريع في دول الخليج شهد نموا قويا بنسبة 88% على أساس سنوي خلال 2023 ليصل في الإجمالي إلى أكثر من 205 مليارات دولار.وأظهرت البيانات الصادرة عن ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية ان عام 2023 كان عاما قياسيا بالنسبة للمقاولين في دول مجلس التعاون الخليجي وهي المنطقة الغنية بمصادر الطاقة، ففي حين كان إجمالي ترسيات المشاريع لعام 2022 نحو 109 مليارات دولار، فقد تجاوزت ترسيات عام 2023 هذه القيمة بنسبة 88%، كما تجاوزت بنسبة 18% الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2014، عندما تمت ترسية مشاريع بقيمة 173 مليار دولار.وذكرت المجلة أن موجة الترسيات على مدى الأشهر الـ 12 الماضية هي الأكثر إثارة للإعجاب بالنظر إلى أن النشاط في عام 2014 كان يستمد الزخم من ارتفاع سعر خام برنت الذي بلغ 100 دولار للبرميل ـ وهو أعلى بكثير من مستوى 80 دولارا السائد في الوقت الحاضر.وفي نفس السياق، قالت المجلة ان متوسط إجمالي ترسيات المشاريع السنوية خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2023 بلغ نحو 130 مليار دولار. وهذا المتوسط تم تجاوزه أيضا بنسبة 58% من خلال إجمالي الترسيات القياسي لعام 2023.ويعزى هذا النشاط المتزايد بشكل خاص إلى المستويات غير العادية لترسيات العقود في أسواق المشاريع في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين شهدتا ترسية عقود بقيمــــة 92 مليـــار دولار و78 مليـــار دولار على التوالي.ففي السعودية، حدثت طفرة في نشاط المشاريع انسجاما مع متطلبات رؤية 2030 العملاقة والاستثمار المستمر في البنية التحتية للطاقة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أدى انتعاش مماثل في نشاط البناء إلى جانب الاستثمار المتجدد في استغلال الهيدروكربونات إلى ارتفاع الترسيات.وجاءت قطر في المرتبة الثالثة من بين الأسواق الأكثر نشاطا، حيث بلغت قيمة عقود الغاز الكبرى 19 مليار دولار، ثم الكويت في المرتبة الرابعة بعقود قيمتها 8.2 مليارات دولار، ثم عمان والبحرين بترسيات بلغت قيمتها 6.6 مليارات دولار و1.2 مليار دولار على التوالي.وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا ـ مينا، قالت ميد بروجكتس إن الأشهر الـ 12 الماضية كانت أيضا ذات أداء قياسي بالنسبة لنشاط المشاريع ولكن ذلك كان مدفوعا بصورة خاصة بالنشاط في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حصل المقاولون على ما قيمته 254 مليار دولار من ترسيات المشاريع في عام 2023، مقارنة بالأداء القياسي السابق أيضا في عام 2014 والذي بلغ 240 مليار دولار.