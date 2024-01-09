تريليون دولار ثروة الكويت السيادية



أصول الكويت السيادية بالمركز الـ 12 عالمياً والـ 3 خليجياً.. وتعادل 5.3 أضعاف الناتج المحلي للبلاد

7.6 تريليونات دولار حجم الأصول المدارة المتوقعة لصناديق الخليج السيادية بحلول 2030

«هيئة الاستثمار» تستحوذ على 81% من الثروة بـ 801 مليار دولار.. ممثلة بصندوق الأجيال الكويت تسعى لتفعيل صندوق «سيادة» لدفع عجلة نمو الاقتصاد وتعزيز التحول في مجالات التنمية

علاء مجيدكشف تقرير حديث صادر عن منظمة Global SWF عن اقتراب إجمالي أصول الثروة السيادية للكويت من حاجز التريليون دولار، حيث تبلغ حاليا نحو 984 مليار دولار، لتحتل بذلك الكويت المرتبة الـ 12 عالميا والثالثة خليجيا وعربيا بعد الإمارات والسعودية، فيما يعادل حجم هذه الأصول 5.3 مرات الناتج المحلي الإجمالي للكويت، وتشمل أصول الثروة السيادية الكويتية، بحسب التقرير، الأصول المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية وبنك الكويت المركزي.وتستحوذ الهيئة العامة للاستثمار على أغلب قيم تلك الأصول والمتمثلة في أصول صندوق الأجيال المقبلة بقيمة إجمالية تبلغ 801 مليار دولار، بما يعادل نحو 81.4% من إجمالي أصول الثروة السيادية المملوكة للحكومة بجهاتها المختلفة، فيما تبلغ الأصول المدارة من قبل مؤسسة التأمينات 137 مليار دولار.ولفت التقرير إلى أن العام الماضي شهد دعما كبيرا من الحكومات لاقتصادهم المحلي، حيث حصلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أراض بقيمة 8.1 مليارات دولار من الحكومة، وفي السعودية وافق صندوق الاستثمارات العامة على تمويل بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم.وأشار إلى اتجاه صناديق الثروة السيادية بالمنطقة وفي مقدمتها صندوق الاستثمارات العامة السعودي لدعم الاقتصاد المحلي، حيث ذكر التقرير في ذلك الإطار عدة أمثلة من بينها حصول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أراض حكومية بقيمة 8.1 مليارات دولار.كما أوضح التقرير أن الحكومة الكويتية تسعى في نفس السياق إلى تفعيل صندوق «سيادة» الذي تدرس الحكومة تأسيسه ضمن برنامج الحكومة الطموح لمدة 4 سنوات تحت عنوان «برنامج ممكنات النمو الاقتصادي المستدام» والذي أعلنت عنه الصيف الماضي، ويهدف صندوق سيادة إلى دفع عجلة نمو الاقتصاد الكويتي وتحسين جودة الحياة وتعزيز التحول والتقدم في مجالات التنمية المختلفة وذلك عبر التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال للمشاريع التنموية الكبرى من خلال شراكات مثمرة مع قادة الصناعة والتكنولوجيا المتطورة في القطاع الخاص محليا وعالميا، ويتم ذلك كله في إطار قوامه الحوكمة والشفافية لتحقيق التقدم والازدهار.وقال التقرير إن دول الخليج تواصل التوسع في حجم أصولها السيادية المدارة، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2030، يمكن لمجموعة الصناديق السيادية الخليجية أن تصل قيمة أصولها المدارة إلى 7.6 تريليونات دولار، وإذا أضفنا حجم أصول صناديق التقاعد وأصول البنوك المركزية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 11.2 تريليون دولار.وذكر أن صناعة صناديق الثروة السيادية في دول الخليج ترتكز على أكبر 3 لاعبين يزيد عمرهم عن 50 عاما، وهم: الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، هيئة وجهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.ولفت التقرير إلى أنه رغم صدارة صناديق الثروة السيادية في الصين واليابان والنرويج قائمة اكبر الصناديق السيادية من حيث إجمالي قيمة الأصول، لكن الولايات المتحدة تتمتع بالصدارة وبفارق كبير عن باقي الدول من حيث إجمالي أصول الثروة السيادية وليس الصناديق فقط، بإجمالي ثروة تبلغ 11.3 تريليون دولار، تليها الصين بـ 6.7 تريليونات دولار واليابان بقيمة 3.1 تريليونات دولار.وقد تصدرت الإمارات القائمة عربيا واحتلت المرتبة الرابعة عالميا بإجمالي أصول ثروة سيادية تبلغ 2.2 تريليون دولار، تليها السعودية التي احتلت المرتبة السابعة عالميا بإجمالي ثروة سيادية تبلغ 1.6 تريليون دولار.وأشار التقرير إلى أن اغلب الاقتصادات حول العالم تعاني من موجة تباطؤ في النمو وارتفاع في التضخم في ظل تطبيق سياسات نقدية متشددة للحد من التضخم، ما يدفع الحكومات إلى ضخ الاستثمارات من أجل تحفيز النمو وتعتمد في ذلك على أصول الثروة السيادية التي تملكها إلى جانب بند الاستثمارات في الميزانيات الحكومية والتي تتعرض لضغوط في ظل تزايد الإنفاق العام وسداد فاتورة الديون المتزايدة.