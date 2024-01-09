هل تمهد شهادات الـ27% الطريق للتعويم؟

قال محللون إن شهادات بنكى الأهلى ومصر الجديدة ذات العائد 27% تستهدف كبح التضخم وتحجيم السيولة الجديدة من دخول السوق وخلق طلب جديد، لكنهم اختلفوا حول مدى تمهيد ذلك لخفض الجنيه .

وطرح بنكا الأهلى ومصر شهادات ادخار جديدة بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، 23.5% عند صرفه شهريًا، بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الحالى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.

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يدرس بنك القاهرة طرح شهادة جديدة بعائد مرتفع خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد اقتراب استحقاق شهادات الـ 25% بالبنك الذى طرحها خلال يناير من العام الماضى.

وبلغ معدل التضخم الأساسى السنوى لأسعار المستهلكين ذروته العام الماضى عند 41% فى يونيو 2023، وهو مستوى تاريخى غير مسبوق، وتراجع تدريجياً ليصل 35.9% فى نوفمبر الماضى، لكن البنك المركزى يسعى لخفضه إلى ما دون 10% بحلول 2025.

ويرى أحمد عبد النبى رئيس قسم البحوث فى مباشر كابيتال، إن الشهادات تخدم أكثر من هدف فالتعويم أصبح وشيكًا يتأهب له الجميع سواء أفراد أو مؤسسات، قد نتفاجأ به خلال أيام، لكن فى الوقت نفسه طرح الشهادات كان ضرورة لكبح التضخم.

أضاف أن شهادات الـ27% والـ23.5% تستهدف الحفاظ على تلك الأموال داخل القطاع المصرفى حتى لا تؤثر سلبًا على مستويات التضخم مع زيادة المعروض من الأموال.

أضاف عبد النبى أن الشهادات الجديدة هدفها تقديم عائد حقيقى -وهو مستوى الفائدة بعد خصم معدلات التضخم- يحفظ قيمة المدخرات لأصحابها فى ظل أن أسعار الفائدة السائدة تجعل الفائدة الحقيقية سالبة.

وتوقع أن شهادات ادخار البنك الأهلى الجديدة وبنك مصر ستنجح أن تجمع معظم حصيلة شهادات الـ25% والبالغة 500 مليار جنيه، خاصة أن عملاء البنوك معظمهم يفضلون أن يوظفوا أموالهم فى البنوك بأعلى عائد متاح، والشهادات توفر فرصة لذلك.

وشاركه محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، التوقع نفسه، إذ رجح أن تتجاوز الحصيلة 500 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن شهادات الـ27% بالفعل جمعت 11 مليار جنيه عبر القنوات الرقمية وأفرع المولات التى تكون متاحة خلال الإجازات.

وأشار إلى أن السبب وراء عدم طرح الشهادة لمدة 3 سنوات؛ نتيجة ارتفاع التضخم بشكل كبير، متوقعًا تراجعه بالتزامن مع الإجراءات التى تتخذها الحكومة.

وأشار إلى أن هذه الشهادات تحقق خسائر لهم، ولكن يتم تعويض هذه الخسائر بأمور أخرى، معلنًا أن ربحية بنك مصر فى تزايد، والشهادات الجديدة مطلوبة من عدد كبير من المصريين، وتوقع أن يزيد الإقبال على شراء الشهادات بداية من الإثنين.

وكان صندوق النقد قد حذر من تحمل البنوك العامة لتكلفة أموال مرتفعة بسبب الشهادات مرتفعة العائد التى يزيد عائدها بكثير عن فوائد أذون الخزانة أجل 91 يوما، وفائدة الكوريدور.

قال هشام حمدى، المحلل الاقتصادى بشركة النعيم، إن طرح شهادات الـ27% ليست بالضرورة خطوة استباقية للتعويم بل هى تستهدف التضخم فى المقام الأول.

وأضاف حمدى أنها محاولة لتقليص فرض الادخار خارج القطاع المصرفى والنظر فى فرص استثمارية أخرى خارج أدوات الدخل الثابت التى تطرحها البنوك.

وأوضح أن أدوات الدخل الثابت مثل الشهادات مرتفعة العائد تكون منعدمة المخاطر، مقارنة بمشاكل السيولة وإعادة البيع المرتبطة بشراء العقارات أو مخاطر الذهب.

ويتفق عمرو الألفى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك الكويت الوطنى-مصر، فى أن شهادات الـ27% من البنك الأهلى وبنك مصر، مرتفعة العائد تستهدف امتصاص السيولة التى ستنتج عن استحقاق شهادات الـ 25% الصادرة مطلع 2023، بدلا من الاتجاه لشراء الذهب وارتفاع سعره الناتج عن زيادة الطلب.

ورجح الألفى أن يثبت البنك المركزى المصرى الفائدة خلال العام الجديد على أن يخفضها 1% بداية من النصف الثانى من العام الحالى.

وأوضح أن سياسة رفع الفائدة تختلف تماماً عن مستهدفات الدولة، نظرا لأن رفع سعر الفائدة سيؤثر على حجم الاستثمارات تأثرا بارتفاع الفائدة على القروض.

ومنذ بداية العام الجارى، رفعت الحكومة أسعار مترو القاهرة، كما سمحت لشركات الاتصالات برفع أسعار خدمات الإنترنت وبعض خدمات الاتصالات لأول مرة فى 7 سنوات، واستأنفت خطة تقليل دعم الكهرباء بعد تجميدها 18 شهراً، ورفعت أسعارها بالفعل للأسر والقطاع التجارى، ومشتركى الجهدين العالى والفائق.