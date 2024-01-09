البنوك المدرجة تجنى عوائد الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية

(MENAFN
- Al-Borsa News) خبراء: العام الجارى سيكون الأصعب على نتائج أعمال البنوك المدرجة
حققت البنوك المدرجة فى البورصة المصرية أداءً قويًا رغم التحديات الاقتصادية إلا أنها استطاعت تحقيق طفرة فى العوائد والأرباح خلال الأشهر التسعة من العام الماضي، وفقًا لمسح أجرته ((البورصة)) على القوائم المالية للبنوك.
ويرى الخبراء أن الطفرة الأساسية فى عوائد البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ترجع إلى استثمارات البنوك المدرجة فى أدوات الدين الحكومية، وأن العام الجارى سيكون صعب على أدائها خاصة أن أغلب التحديات انتقلت للعام الجارى من صعوبة فى تدبير النقد الأجنبي، إلى جانب المعطيات الاقتصادية الأخرى على الساحة والتى على رأسها أسعار الفائدة المرتفعة التى أجبرت البنوك على طرح أوعية استثمارية إدخارية مرتفعة العائد.
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وجاء البنك التجارى الدولى فى قائمة البنوك المدرجة التى ارتفعت عوائدها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي، لتسجل أرباح البنك زيادة بنسبة 84.4% لتحقق 22.5 مليار جنيه مقارنة بصافى أرباح خلال نفس الفترة من عام 2022 بلغت 12.2 مليار جنيه.
وسجل البنك إجمالى عوائد على القروض بلغت 73 مليار جنيه خلال نفس الفترة بنسبة نمو 87.2%، مقابل 39 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وتوقع هانى عامر، الرئيس المشارك لقطاع البحوث بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن رفع أسعار الفائدة فى المرحلة المقبلة سيؤدى لرفع هامش صافى الفائدة، وينتج عنه إعادة تسعير لهوامش الفائدة على أذون الخزانة التى تستثمر فيها البنوك ما يزيد من هامش الفائدة لدى البنوك.
وأضاف أن البنوك قادرة على صرف قروض للشركات فى ظل ارتفاع التضخم لمستويات عالية وصلت لـ 40% ما يؤكد على قدرتها للتعايش فى ظل التحديات النقدية التى تواجهها. اقرأ أيضا: هل تمهد شهادات الـ27% الطريق للتعويم؟
أشار إلى أن معدلات الإقراض لم تتحرك بشكل كبير منذ عامين إلا أنها مازالت مرتفعة بنحو 1% خلال الربع الثالث 2023 مقارنة بالربع الثالث 2022، وذلك بسبب عدم قدرة المقترضين على الاقتراض فى ظل ارتفاع الفائدة.
ويرى عامر أن البنك التجارى الدولى استطاع الحفاظ على الأداء القوى مما انعكس على أنشطة الإقراض والأدخار، موضحًا أن قطاع قروض الشركات بالبنك التجارى الدولى صاحب المحرك الرئيسى لنمو القروض على أساس سنوي.
وسجل إجمالى قروض البنك التجارى الدولى نموًا فى نهاية سبتمبر 2023 27 بنسبة 27% على أساس سنوي، ليصل إلى 255.4 مليار جنيه، ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادة فى قروض الشركات بالبنك بواقع 33.4% على أساس سنوى ليسجل 198.8 مليار جنيه، وقروض الأفراد بنسبة 13% ليصل إلى 56.6 مليار جنيه خلال الفترة.
وتابع عامر أن النمو القوى فى محفظة قروض البنك جاء من ارتفاع الطلب من الشركات على التسهيلات الائتمانية وعلى خلفية تأثير ارتفاع ترجمة القروض بالعملات الأجنبية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار.
وارتفعت أرباح بنك قطر الوطنى الأهلي، بنسبة 71% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، لتصل 12.5 مليار جنيه، مقارنة بربح 7.33 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2022.
وزاد صافى دخل البنك من العائد والأتعاب والعمولات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى لتصل 24.9 مليار جنيه، مقابل 15.8 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2022. شفيع: تباطؤ متوقع لقطاع البنوك العام الحالى بسبب الرفع المنتظر لأسعار الفائدة
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة أواخر 2022 وبداية العام الماضى، بالإضافة إلى استثمارات البنوك المدرجة فى أدوات الدين الحكومية منحت البنوك عوائد نتج عنها تعظيم فى ربحية قطاع البنوك.
وتوقع شفيع، أن يحدث تباطؤ فى نمو القطاع خلال العام القادم نظرًا لإحتمالية رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة مرة أخرى، بل من الممكن أن حدوث انكماش للقطاع.
ورجح أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة مرة أخرى من 1.5% لـ 2% والتى ستأثر بشكل عكسى على البنوك، حيث سترتفع أسعار الاقراض والإيداع وبالتالى حدوث تباطؤ فى نمو قطاع البنوك خلال 2024.
وأوضح شفيع، أنه على عكس قطاع البنوك تأثر القطاع المالى غير المصرفى سلبًأ خلال العام الحالى والذى يعتمد بشكل أساسى على الاقتراض فى تمويل أنشطته من البنوك.
ونمت أرباح مظرف أبوظبى الإسلامى خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 لتبلغ 3.55 مليار جنيه، مقابل 1.58 مليار جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة نمو 125%.
وارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال التسعة أشهر إلى 13.59 مليار جنيه، مقابل 7.72 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2022.
وحدثت بحوث العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، القيمة العادلة لسهم مصرف أبوظبى الإسلامى محددة لترفعها إلى نحو 42.2 جنيه، مقابل سعر سوقى بلغ 38.38 جنيه للسهم الواحد، مع توصية بالشراء. شاهد: ماذا ينتظر البورصة المصرية فى 2024؟
وعزت شركة الأوراق المالية تلك الزيادة بشكل رئيسى إلى تحسن صافى هامش الفائدة وتسجيل إجمالى دخل مصرفى أعلى من التوقعات، مرجحة ان يختتم البنك العام الماضى بنمو قروضه إلى 68.1 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل 59 مليار جنيه خلال 2022.
وتوقعت أن تصل قيمة القروض الممنوحة من المصرف بنهاية العام الجارى إلى نحو 80.1 مليار جنيه، على أن يواصل النمو لتصل إلى 100.3 مليار جنيه خلال العام المقبل، فيما ستقفز إلى 130.5 مليار جنيه بحلول عام 2026، على أن تواصل حجم القروض الصعود وتسجل 174.5 مليار جنيه خلال 2027، على أن تتضاعف فى العام التالى له لتصل إلى 284.5 مليار جنيه.
ورجحت أن ينمو نسبة العائد على حقوق المساهمين خلال السنوات الخمس المقبلة بمتوسط يبلغ 33.8% ليسجل نحو 13.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، فيما سيصل إلى 19.8 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، على أن يواصل اليعود ليسجل 26.5 مليار جنيه بنهاية العام المقبل، على أن يسجل نحو 33.6 مليار جنيه بنهاية 2026، وأكثر من 41.7 مليار جنيه بنهاية 2027، فيما سيختتم عام 2028 بأكثر من 50.9 مليار جنيه.
وفى سياق متصل، ووفقًا للمسح الذى أجرته البورصة فإن بنك كريدى أجريكول مصر من أعلى البنوك فى نسبة ارتفاع الأرباح خلال لتسعة أشهر الأولى من العام الجارى ليصل إلى 3.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 1.6 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022.
وارتفع صافى الدخل من العائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 5.22 مليار جنيه، مقابل 2.59 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وتوقع نادر أشرف محلل قطاع البنوك بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، أن يستفيد كريدى أجريكول بنك من الزيادة المطردة فى أسعار الفائدة، مرجحًا أن يستمر البنك فى زيادة معدلات أرباحه خلال السنوات المقبلة.
ورجح أن ينهى البنك عام 2023 بأرباح تصل إلى 5.2 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه خلال عام 2022، مشيرًا إلى أن البنك سيستمر فى نمو أرباحه لتقفز إلى 8.4 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، على أن تواصل الصعود إلى نحو 10 مليارات جنيه خلال العام المقبل، فيما ستصل إلى 11.6 مليار جنيه بحلول نهاية عام 2026.
وأشار إلى أنه بناءً على التوقعات لنمو الأرباح قامت البحوث بتحديث القيمة العادلة لسهم بنك كريدى أجريكول مصر إلى نحو 32.2 جنيه للسهم الواحد، مقابل سعر سوقى يصل إلى 21.61 جنيه للسهم، مع توصية بالشراء.
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