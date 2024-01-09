البنوك المدرجة تجنى عوائد الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية

حققت البنوك المدرجة فى البورصة المصرية أداءً قويًا رغم التحديات الاقتصادية إلا أنها استطاعت تحقيق طفرة فى العوائد والأرباح خلال الأشهر التسعة من العام الماضي، وفقًا لمسح أجرته ((البورصة)) على القوائم المالية للبنوك.

ويرى الخبراء أن الطفرة الأساسية فى عوائد البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ترجع إلى استثمارات البنوك المدرجة فى أدوات الدين الحكومية، وأن العام الجارى سيكون صعب على أدائها خاصة أن أغلب التحديات انتقلت للعام الجارى من صعوبة فى تدبير النقد الأجنبي، إلى جانب المعطيات الاقتصادية الأخرى على الساحة والتى على رأسها أسعار الفائدة المرتفعة التى أجبرت البنوك على طرح أوعية استثمارية إدخارية مرتفعة العائد.

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وجاء البنك التجارى الدولى فى قائمة البنوك المدرجة التى ارتفعت عوائدها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي، لتسجل أرباح البنك زيادة بنسبة 84.4% لتحقق 22.5 مليار جنيه مقارنة بصافى أرباح خلال نفس الفترة من عام 2022 بلغت 12.2 مليار جنيه.

وسجل البنك إجمالى عوائد على القروض بلغت 73 مليار جنيه خلال نفس الفترة بنسبة نمو 87.2%، مقابل 39 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وتوقع هانى عامر، الرئيس المشارك لقطاع البحوث بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن رفع أسعار الفائدة فى المرحلة المقبلة سيؤدى لرفع هامش صافى الفائدة، وينتج عنه إعادة تسعير لهوامش الفائدة على أذون الخزانة التى تستثمر فيها البنوك ما يزيد من هامش الفائدة لدى البنوك.

وأضاف أن البنوك قادرة على صرف قروض للشركات فى ظل ارتفاع التضخم لمستويات عالية وصلت لـ 40% ما يؤكد على قدرتها للتعايش فى ظل التحديات النقدية التى تواجهها.

أشار إلى أن معدلات الإقراض لم تتحرك بشكل كبير منذ عامين إلا أنها مازالت مرتفعة بنحو 1% خلال الربع الثالث 2023 مقارنة بالربع الثالث 2022، وذلك بسبب عدم قدرة المقترضين على الاقتراض فى ظل ارتفاع الفائدة.

ويرى عامر أن البنك التجارى الدولى استطاع الحفاظ على الأداء القوى مما انعكس على أنشطة الإقراض والأدخار، موضحًا أن قطاع قروض الشركات بالبنك التجارى الدولى صاحب المحرك الرئيسى لنمو القروض على أساس سنوي.

وسجل إجمالى قروض البنك التجارى الدولى نموًا فى نهاية سبتمبر 2023 27 بنسبة 27% على أساس سنوي، ليصل إلى 255.4 مليار جنيه، ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادة فى قروض الشركات بالبنك بواقع 33.4% على أساس سنوى ليسجل 198.8 مليار جنيه، وقروض الأفراد بنسبة 13% ليصل إلى 56.6 مليار جنيه خلال الفترة.

وتابع عامر أن النمو القوى فى محفظة قروض البنك جاء من ارتفاع الطلب من الشركات على التسهيلات الائتمانية وعلى خلفية تأثير ارتفاع ترجمة القروض بالعملات الأجنبية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار.

وارتفعت أرباح بنك قطر الوطنى الأهلي، بنسبة 71% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، لتصل 12.5 مليار جنيه، مقارنة بربح 7.33 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2022.

وزاد صافى دخل البنك من العائد والأتعاب والعمولات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى لتصل 24.9 مليار جنيه، مقابل 15.8 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2022.

وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة أواخر 2022 وبداية العام الماضى، بالإضافة إلى استثمارات البنوك المدرجة فى أدوات الدين الحكومية منحت البنوك عوائد نتج عنها تعظيم فى ربحية قطاع البنوك.

وتوقع شفيع، أن يحدث تباطؤ فى نمو القطاع خلال العام القادم نظرًا لإحتمالية رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة مرة أخرى، بل من الممكن أن حدوث انكماش للقطاع.

ورجح أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة مرة أخرى من 1.5% لـ 2% والتى ستأثر بشكل عكسى على البنوك، حيث سترتفع أسعار الاقراض والإيداع وبالتالى حدوث تباطؤ فى نمو قطاع البنوك خلال 2024.

وأوضح شفيع، أنه على عكس قطاع البنوك تأثر القطاع المالى غير المصرفى سلبًأ خلال العام الحالى والذى يعتمد بشكل أساسى على الاقتراض فى تمويل أنشطته من البنوك.

ونمت أرباح مظرف أبوظبى الإسلامى خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 لتبلغ 3.55 مليار جنيه، مقابل 1.58 مليار جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة نمو 125%.

وارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال التسعة أشهر إلى 13.59 مليار جنيه، مقابل 7.72 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2022.

وحدثت بحوث العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، القيمة العادلة لسهم مصرف أبوظبى الإسلامى محددة لترفعها إلى نحو 42.2 جنيه، مقابل سعر سوقى بلغ 38.38 جنيه للسهم الواحد، مع توصية بالشراء.

وعزت شركة الأوراق المالية تلك الزيادة بشكل رئيسى إلى تحسن صافى هامش الفائدة وتسجيل إجمالى دخل مصرفى أعلى من التوقعات، مرجحة ان يختتم البنك العام الماضى بنمو قروضه إلى 68.1 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل 59 مليار جنيه خلال 2022.

وتوقعت أن تصل قيمة القروض الممنوحة من المصرف بنهاية العام الجارى إلى نحو 80.1 مليار جنيه، على أن يواصل النمو لتصل إلى 100.3 مليار جنيه خلال العام المقبل، فيما ستقفز إلى 130.5 مليار جنيه بحلول عام 2026، على أن تواصل حجم القروض الصعود وتسجل 174.5 مليار جنيه خلال 2027، على أن تتضاعف فى العام التالى له لتصل إلى 284.5 مليار جنيه.

ورجحت أن ينمو نسبة العائد على حقوق المساهمين خلال السنوات الخمس المقبلة بمتوسط يبلغ 33.8% ليسجل نحو 13.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، فيما سيصل إلى 19.8 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، على أن يواصل اليعود ليسجل 26.5 مليار جنيه بنهاية العام المقبل، على أن يسجل نحو 33.6 مليار جنيه بنهاية 2026، وأكثر من 41.7 مليار جنيه بنهاية 2027، فيما سيختتم عام 2028 بأكثر من 50.9 مليار جنيه.

وفى سياق متصل، ووفقًا للمسح الذى أجرته البورصة فإن بنك كريدى أجريكول مصر من أعلى البنوك فى نسبة ارتفاع الأرباح خلال لتسعة أشهر الأولى من العام الجارى ليصل إلى 3.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 1.6 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022.

وارتفع صافى الدخل من العائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 5.22 مليار جنيه، مقابل 2.59 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وتوقع نادر أشرف محلل قطاع البنوك بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، أن يستفيد كريدى أجريكول بنك من الزيادة المطردة فى أسعار الفائدة، مرجحًا أن يستمر البنك فى زيادة معدلات أرباحه خلال السنوات المقبلة.

ورجح أن ينهى البنك عام 2023 بأرباح تصل إلى 5.2 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه خلال عام 2022، مشيرًا إلى أن البنك سيستمر فى نمو أرباحه لتقفز إلى 8.4 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، على أن تواصل الصعود إلى نحو 10 مليارات جنيه خلال العام المقبل، فيما ستصل إلى 11.6 مليار جنيه بحلول نهاية عام 2026.

وأشار إلى أنه بناءً على التوقعات لنمو الأرباح قامت البحوث بتحديث القيمة العادلة لسهم بنك كريدى أجريكول مصر إلى نحو 32.2 جنيه للسهم الواحد، مقابل سعر سوقى يصل إلى 21.61 جنيه للسهم، مع توصية بالشراء.