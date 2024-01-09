أبوظبى الإسلامى للتمويل تشارك فى تحالف لتقديم تمويل مشترك لمجموعة الحاذق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة ((أبوظبى الإسلامى للتمويل)) ADI Finance، ذراع مصرف“أبو ظبى الإسلامى- مصر”
للتأجير التمويلى، عن مشاركتها فى تحالف يضم كبرى شركات التأجير التمويلى فى مصر، لتمويل عقد تأجير تمويلى بإجمالى قيمة إيجارية تبلغ 1.3 مليار جنيه، لصالح شركة“ليك فيو للتنمية العمرانية”، وشركة“أبناء الحاذق للتطوير العقارى والسياحى”، من مجموعة شركات الحاذق، وذلك لتمويل توسعاتهما الرأسمالية وتلبية احتياجاتهما التمويلية، عن طريق منتجات تمويلية غير بنكية، لصالح مجموعة شركات الحاذق.
يقود التحالف شركة“يو إى فاينانس”، إحدى شركات مجموعة“آرابيا إنفستمنتس هولدنج”، فيما يضم التحالف بجوار شركة ((أبوظبى الإسلامى للتمويل)) ADI Finance، كلًا من شركة“أور” للتأجير التمويلى، وشركة التوفيق للتأجير التمويلى“إيه.تى.ليس”، وشركة“كايرو” للتأجير التمويلى.
موضوعات متعلقة
مصر تدرس التخارج من حصتها فى ((المصرف العربى الدولى)) “CIB” يعلن إتمام 3 إصدارات توريق بإجمالى 5.44 مليار جنيه “المصري الخليجي” يربح 1.48 مليار جنيه خلال 2023
وقال محمد أميرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أبو ظبى الإسلامى للتمويل ADI Finance، إن النجاحات السابقة التى حققتها“أدى فاينانس” فى التحالفات التمويلية المشتركة شجعتها على الدخول فى تحالفات جديدة، لاسيما أن التحالف الجديد يعد الأكبر والأقوى الذى يشهده سوق التأجير التمويلى. “أبو ظبى الإسلامى – مصر” يطلق“الخدمات المصرفية الخاصة” لكبار العملاء
وأضاف أنه من خلال هذا التحالف سيتم إتاحة الفرصة لمجموعة الحاذق، إحدى أكبر الشركات العقارية، للانطلاق والتوسع فى مجال التطوير العقارى خلال الفترة المقبلة، وضمان أفضل المعايير داخل مشاريعها، تلبية لاحتياجات العملاء وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح“أميرى” أن هذا التحالف الخماسى يؤكد أهمية التعاون بين الشركات الكبرى فى مجال التأجير التمويلى لتوفير الحلول المالية فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهو ما ينعكس فى النهاية على نمو الاقتصاد المصرى، ويعكس كذلك قدرًا كبيرًا من الثقة المتبادلة بين الشركات المشاركة من جانب، والشركات المستفيدة من جانب آخر.
وقال خالد سامى، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة أبو ظبى الإسلامى للتمويل ADI Finance، إن هذا التحالف بين شركات التأجير التمويلى الكبرى هو أقوى تحالف بسوق التأجير التمويلى المصرى فى الوقت الحالى، حيث أنه يضم خبرات وكفاءات قوية، ذات نظرة مبتكرة لتنفيذ متطلبات عملائها بحلول غير تقليدية.
وأشار إلى أن النتائج المتوقعة من هذا التحالف تصب فى تعزيز دور ومساهمات مجموعة شركات الحاذق فى تحقيق نهضة غير مسبوقة فى سوق العقار المصرى.
MENAFN09012024000202011048ID1107702524
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.