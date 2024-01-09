أبوظبى الإسلامى للتمويل تشارك فى تحالف لتقديم تمويل مشترك لمجموعة الحاذق

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة ((أبوظبى الإسلامى للتمويل)) ADI Finance، ذراعللتأجير التمويلى، عن مشاركتها فى تحالف يضم كبرى شركات التأجير التمويلى فى مصر، لتمويل عقد تأجير تمويلى بإجمالى قيمة إيجارية تبلغ 1.3 مليار جنيه، لصالح شركة“ليك فيو للتنمية العمرانية”، وشركة“أبناء الحاذق للتطوير العقارى والسياحى”، من مجموعة شركات الحاذق، وذلك لتمويل توسعاتهما الرأسمالية وتلبية احتياجاتهما التمويلية، عن طريق منتجات تمويلية غير بنكية، لصالح مجموعة شركات الحاذق.

يقود التحالف شركة“يو إى فاينانس”، إحدى شركات مجموعة“آرابيا إنفستمنتس هولدنج”، فيما يضم التحالف بجوار شركة ((أبوظبى الإسلامى للتمويل)) ADI Finance، كلًا من شركة“أور” للتأجير التمويلى، وشركة التوفيق للتأجير التمويلى“إيه.تى.ليس”، وشركة“كايرو” للتأجير التمويلى.

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وقال محمد أميرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أبو ظبى الإسلامى للتمويل ADI Finance، إن النجاحات السابقة التى حققتها“أدى فاينانس” فى التحالفات التمويلية المشتركة شجعتها على الدخول فى تحالفات جديدة، لاسيما أن التحالف الجديد يعد الأكبر والأقوى الذى يشهده سوق التأجير التمويلى.

وأضاف أنه من خلال هذا التحالف سيتم إتاحة الفرصة لمجموعة الحاذق، إحدى أكبر الشركات العقارية، للانطلاق والتوسع فى مجال التطوير العقارى خلال الفترة المقبلة، وضمان أفضل المعايير داخل مشاريعها، تلبية لاحتياجات العملاء وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأوضح“أميرى” أن هذا التحالف الخماسى يؤكد أهمية التعاون بين الشركات الكبرى فى مجال التأجير التمويلى لتوفير الحلول المالية فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهو ما ينعكس فى النهاية على نمو الاقتصاد المصرى، ويعكس كذلك قدرًا كبيرًا من الثقة المتبادلة بين الشركات المشاركة من جانب، والشركات المستفيدة من جانب آخر.

وقال خالد سامى، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة أبو ظبى الإسلامى للتمويل ADI Finance، إن هذا التحالف بين شركات التأجير التمويلى الكبرى هو أقوى تحالف بسوق التأجير التمويلى المصرى فى الوقت الحالى، حيث أنه يضم خبرات وكفاءات قوية، ذات نظرة مبتكرة لتنفيذ متطلبات عملائها بحلول غير تقليدية.

وأشار إلى أن النتائج المتوقعة من هذا التحالف تصب فى تعزيز دور ومساهمات مجموعة شركات الحاذق فى تحقيق نهضة غير مسبوقة فى سوق العقار المصرى.