CIB يعلن إتمام 3 إصدارات توريق بإجمالى 5.44 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن اليوم البنك التجارى الدولى – مصر“CIB” طرح ثلاثة إصدارات لسندات توريق فى ختام عام 2023 بلغت قيمتها الإجمالية 5.438 مليار جنيه لصالح كل من شركة“وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي” و“جى بى للتأجير التمويلى والتخصيم” و“كوربليس للتأجير التمويلي“.

وعبر عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى – مصر عن سعادته بإتمام الثلاثة إصدارات فى ختام عام 2023، وصرح“أن المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية متعددة على إصدار سندات التوريق مما أدى إلى انتعاش كبير فى عمليات توريق الديون خلال الفترة الراهنة”.

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وأضاف أن النمو المتزايد فى إصدارات سندات التوريق خلال السنوات الأخيرة يعكس تطوراً إيجابياً فى السوق المالية المصرية، لافتاً إلى أن نجاح هذه الإصدارات جاء فى إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات فى مختلف القطاعات.

فى السياق نفسه أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجارى الدولى – مصر عن اعتزازها بإتمام هذه الإصدارات والتى تم تغطيتها من قبل أكبر البنوك المصرية وصناديق الاستثمار المحلية والذى يعد نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التى يشهدها السوق.

وأكدت أنه فى إطار ريادة البنك التجارى الدولى – مصر فى دعم الشركات العاملة فى كافة المجالات بما فى ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصري، فقد كنا حريصين على التنسيق وإدارة هذه الإصدارات.

وتم طرح الإصدارات الثلاث كما يلي:

– 3.177 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلى محالة من شركة“كوربليس للتأجير التمويلي” بأجال 13 و37 و52 و65 شهرا، وحصلت الشرائح الأربع على تصنيف ائتمانى مميز AA+ وAA وA وA على التوالى من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين.

وقام أيضا كل من البنك التجارى الدولى – مصر والأهلى فاروس وسى أى كابيتال بدور المستشار المالى ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

– 1.645 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلى محالة من شركة“جى بى للتأجير التمويلى والتخصيم” بأجال 13 و37 و56 شهرا، حيث حصلت أيضا الشرائح الثلاث على تصنيف ائتمانى مميز AA+ و AA و A على التوالى من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين.

وتولى البنك التجارى الدولي– مصر والأهلى فاروس وسى أى كابيتال دور المستشار المالى ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

– 616 مليون جنيه بضمان محافظ تمويل استهلاكى محالة من شركة“وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي” بأجال 13 و36 و48 شهرا، حيث نالت الشرائح الثلاث على تصنيف ائتمانى مميز AA+ وAA وA على التوالى من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين.

وقام البنك التجارى الدولى – مصر بدور المستشار المالى الحصرى ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

وشارك مجموعة من البنوك المصرية وصناديق الاستثمار فى الإصدارات المذكورة منها البنك التجارى الدولى – مصر والبنك العربى الإفريقى والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وبنك ABC والبنك الأهلى الكويتى مصر وبنك البركة وبنك التجارى وفا والبنك الأهلى المتحد وبنك أبو ظبى التجارى وسى أى كابيتال والعربى الإفريقى لإدارة الاستثمارات.

وتمكن البنك التجارى الدولى – مصر من إتمام وإدارة وضمان تغطية عشرون إصدارا لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 57.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023، مستحوذا على ما يوازى ثلثى قيم إصدارات سندات التوريق فى السوق المصرى خلال العام بنسبة تتعدى 63%.