CIB يعلن إتمام 3 إصدارات توريق بإجمالى 5.44 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن اليوم البنك التجارى الدولى – مصر“CIB” طرح ثلاثة إصدارات لسندات توريق فى ختام عام 2023 بلغت قيمتها الإجمالية 5.438 مليار جنيه لصالح كل من شركة“وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي” و“جى بى للتأجير التمويلى والتخصيم” و“كوربليس للتأجير التمويلي“.
وعبر عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى – مصر عن سعادته بإتمام الثلاثة إصدارات فى ختام عام 2023، وصرح“أن المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية متعددة على إصدار سندات التوريق مما أدى إلى انتعاش كبير فى عمليات توريق الديون خلال الفترة الراهنة”.
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وأضاف أن النمو المتزايد فى إصدارات سندات التوريق خلال السنوات الأخيرة يعكس تطوراً إيجابياً فى السوق المالية المصرية، لافتاً إلى أن نجاح هذه الإصدارات جاء فى إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات فى مختلف القطاعات.
فى السياق نفسه أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجارى الدولى – مصر عن اعتزازها بإتمام هذه الإصدارات والتى تم تغطيتها من قبل أكبر البنوك المصرية وصناديق الاستثمار المحلية والذى يعد نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التى يشهدها السوق.
وأكدت أنه فى إطار ريادة البنك التجارى الدولى – مصر فى دعم الشركات العاملة فى كافة المجالات بما فى ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصري، فقد كنا حريصين على التنسيق وإدارة هذه الإصدارات.
وتم طرح الإصدارات الثلاث كما يلي:
– 3.177 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلى محالة من شركة“كوربليس للتأجير التمويلي” بأجال 13 و37 و52 و65 شهرا، وحصلت الشرائح الأربع على تصنيف ائتمانى مميز AA+ وAA وA وA على التوالى من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين.
وقام أيضا كل من البنك التجارى الدولى – مصر والأهلى فاروس وسى أى كابيتال بدور المستشار المالى ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
– 1.645 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلى محالة من شركة“جى بى للتأجير التمويلى والتخصيم” بأجال 13 و37 و56 شهرا، حيث حصلت أيضا الشرائح الثلاث على تصنيف ائتمانى مميز AA+ و AA و A على التوالى من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين.
وتولى البنك التجارى الدولي– مصر والأهلى فاروس وسى أى كابيتال دور المستشار المالى ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
– 616 مليون جنيه بضمان محافظ تمويل استهلاكى محالة من شركة“وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي” بأجال 13 و36 و48 شهرا، حيث نالت الشرائح الثلاث على تصنيف ائتمانى مميز AA+ وAA وA على التوالى من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين.
وقام البنك التجارى الدولى – مصر بدور المستشار المالى الحصرى ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
وشارك مجموعة من البنوك المصرية وصناديق الاستثمار فى الإصدارات المذكورة منها البنك التجارى الدولى – مصر والبنك العربى الإفريقى والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وبنك ABC والبنك الأهلى الكويتى مصر وبنك البركة وبنك التجارى وفا والبنك الأهلى المتحد وبنك أبو ظبى التجارى وسى أى كابيتال والعربى الإفريقى لإدارة الاستثمارات.
وتمكن البنك التجارى الدولى – مصر من إتمام وإدارة وضمان تغطية عشرون إصدارا لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 57.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023، مستحوذا على ما يوازى ثلثى قيم إصدارات سندات التوريق فى السوق المصرى خلال العام بنسبة تتعدى 63%.
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