المصرية للاتصالات ترفع مصاريف تعاقدات الخطوط الأرضية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت الشركة المصرية للاتصالات، مصاريف التركيب الخاصة بتعاقدات الخط الأرضى المنزلى اعتباراً من اليوم الخميس.
وبحسب رسالة داخلية اطّلعت عليها“البورصة” بلغ إجمالى مصاريف الطلب والتركيب بدون الضريبة 167.50 جنيهاً بدلاً من 90 جنيهًا بزيادة بلغت نحو 67.5%.
موضوعات متعلقة
الحكومة تحصر مساهماتها فى 61 شركة جديدة لضمها لبرنامج الطروحات مصر تدرس التخارج من حصتها فى ((المصرف العربى الدولى)) ((قطاع الأعمال)): تجهيز شركتى أدوية ضمن برنامج الطروحات للشراكة مع القطاع الخاص
وبالضريبة والدمغة بلغ إجمالى مصاريف طلب وتركيب الخط الأرضى 203.40 جنيهاً بدلاً من 115.03 جنيهاً بزيادة 103.4%.
وقالت“المصرية للاتصالات”، فى رسالتها الداخلية، إن طلبات التركيب المقدمة من العملاء قبل طرح نظام التعاقد الجديد وتوفرت لها الإمكانية الفنية بعد تنفيذ نظام التعاقد الجديد سيتم استكمال باقى بنود التعاقد معها بالنظام الجديد.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد رفعت أسعار باقات الإنترنت الأرضى بنسب بلغت نحو 33.3% وسيتم إقرارها اعتباراً من الجمعة 5 يناير 2024.
وتضم باقات الإنترنت الأرضى لدى الشركة 4 أنظمة،“سوبر” و”ميجا” و”ألترا” و”ماكس”.
ووفقًا للأسعار الجديدة؛ ارتفع سعر باقة الإنترنت سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيهاً شهرياً بدلاً من 120 جنيهاً.
كما ارتفع سعر باقة الإنترنت سعة 200 جيجابايت إلى 225 جنيهاً بدلاً من 170 جنيهاً، وسعة 250 جيجابايت إلى 280 جنيهاً شهرياً بدلاً من 210 جنيهات.
وارتفع سعر باقة الإنترنت سعة 400 جيجابايت إلى 440 جنيهاً شهرياً بدلاً من 340 جنيهاً، وسعة 600 جيجابايت إلى 650 جنيهاً بدلاً من 500 جنيه، وسعة 1 تيرابايت إلى 1050 جنيهاً شهرياً بدلاً من 800 جنيه. شركات المحمول تبحث مستوى أسعار الإنترنت الأرضي بعد زيادة ((المصرية للاتصالات))
وارتفعت أرباح الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 48% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى.
وحققت الشركة صافى ربح 9.1 مليار جنيه على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3.7 مرة، وارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتى بلغت 3.4 مليار جنيه.
وسجلت الشركة نمواً فى إيرادات خدمات البيانات للثابت والمحمول التى بلغت 15.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأظهرت الشركة نموًا فى قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركى الهاتف الثابت ليصل إلى 12.4 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وعدد عملاء الإنترنت الثابت ليصل إلى 9.3 مليون مشترك بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما ارتفع عدد مشتركى خدمات المحمول ليصل لـ 12.5 مليون مشترك محققا نسبة نمو قدرها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وكانت شركات المحمول قد رفعت فى وقت سابق أسعار الباقات والتى تشمل كروت الفكة وكذلك الفواتير الشهرية زادت بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.
فى حين بدأت الشركات نهاية الأسبوع الماضى بإخطار عملائها المشتركين فى أنظمة الفواتير بزيادة قيمة الفواتير التى ستصدر اعتباراً من شهر فبراير المقبل.
MENAFN09012024000202011048ID1107702522