المصرية للاتصالات ترفع مصاريف تعاقدات الخطوط الأرضية

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت الشركة المصرية للاتصالات، مصاريف التركيب الخاصة بتعاقدات الخط الأرضى المنزلى اعتباراً من اليوم الخميس.

وبحسب رسالة داخلية اطّلعت عليها“البورصة” بلغ إجمالى مصاريف الطلب والتركيب بدون الضريبة 167.50 جنيهاً بدلاً من 90 جنيهًا بزيادة بلغت نحو 67.5%.

موضوعاتالحكومة تحصر مساهماتها فى 61 شركة جديدة لضمها لبرنامج الطروحات مصر تدرس التخارج من حصتها فى ((المصرف العربى الدولى)) ((قطاع الأعمال)): تجهيز شركتى أدوية ضمن برنامج الطروحات للشراكة مع القطاع الخاص

وبالضريبة والدمغة بلغ إجمالى مصاريف طلب وتركيب الخط الأرضى 203.40 جنيهاً بدلاً من 115.03 جنيهاً بزيادة 103.4%.

وقالت“المصرية للاتصالات”، فى رسالتها الداخلية، إن طلبات التركيب المقدمة من العملاء قبل طرح نظام التعاقد الجديد وتوفرت لها الإمكانية الفنية بعد تنفيذ نظام التعاقد الجديد سيتم استكمال باقى بنود التعاقد معها بالنظام الجديد.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد رفعت أسعار باقات الإنترنت الأرضى بنسب بلغت نحو 33.3% وسيتم إقرارها اعتباراً من الجمعة 5 يناير 2024.

وتضم باقات الإنترنت الأرضى لدى الشركة 4 أنظمة،“سوبر” و”ميجا” و”ألترا” و”ماكس”.

ووفقًا للأسعار الجديدة؛ ارتفع سعر باقة الإنترنت سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيهاً شهرياً بدلاً من 120 جنيهاً.

كما ارتفع سعر باقة الإنترنت سعة 200 جيجابايت إلى 225 جنيهاً بدلاً من 170 جنيهاً، وسعة 250 جيجابايت إلى 280 جنيهاً شهرياً بدلاً من 210 جنيهات.

وارتفع سعر باقة الإنترنت سعة 400 جيجابايت إلى 440 جنيهاً شهرياً بدلاً من 340 جنيهاً، وسعة 600 جيجابايت إلى 650 جنيهاً بدلاً من 500 جنيه، وسعة 1 تيرابايت إلى 1050 جنيهاً شهرياً بدلاً من 800 جنيه.

وارتفعت أرباح الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 48% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى.

وحققت الشركة صافى ربح 9.1 مليار جنيه على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3.7 مرة، وارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتى بلغت 3.4 مليار جنيه.

وسجلت الشركة نمواً فى إيرادات خدمات البيانات للثابت والمحمول التى بلغت 15.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت الشركة نموًا فى قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركى الهاتف الثابت ليصل إلى 12.4 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وعدد عملاء الإنترنت الثابت ليصل إلى 9.3 مليون مشترك بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما ارتفع عدد مشتركى خدمات المحمول ليصل لـ 12.5 مليون مشترك محققا نسبة نمو قدرها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وكانت شركات المحمول قد رفعت فى وقت سابق أسعار الباقات والتى تشمل كروت الفكة وكذلك الفواتير الشهرية زادت بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.

فى حين بدأت الشركات نهاية الأسبوع الماضى بإخطار عملائها المشتركين فى أنظمة الفواتير بزيادة قيمة الفواتير التى ستصدر اعتباراً من شهر فبراير المقبل.