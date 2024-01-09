المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص أراضى للبيع بالدولار من خارج البلاد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أحيط مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بجلسته رقم 184 بتاريخ 26 نوفمبر 2023، على طلبات لتخصيص بعض قطع الأراضى لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد، بمساحات متنوعة.
وتوزعت الأراضى على مدن: برج العرب الجديدة، والقاهرة الجديدة، وحدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، وبدر، وسفنكس الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعاشر من رمضان، وسوهاج الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والعبور، وسوهاج الجديدة، والسادات، والشيخ زايد، وأسوان الجديدة، والشروق، لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، واستثمارية، وعمرانية متكاملة، وصناعية، وهندسية، بالإضافة إلى إقامة ورش، ومخازن، ومحطة خدمة لتموين السيارات، ونادٍ اجتماعي، ونادٍ اجتماعى رياضي، ومركز خدمة وصيانة للسيارات، وفندق.
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