المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص أراضى للبيع بالدولار من خارج البلاد

MENAFN - Al-Borsa News) أحيط مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بجلسته رقم 184 بتاريخ 26 نوفمبر 2023، على طلبات لتخصيص بعض قطع الأراضى لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد، بمساحات متنوعة.

وتوزعت الأراضى على مدن: برج العرب الجديدة، والقاهرة الجديدة، وحدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، وبدر، وسفنكس الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعاشر من رمضان، وسوهاج الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والعبور، وسوهاج الجديدة، والسادات، والشيخ زايد، وأسوان الجديدة، والشروق، لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، واستثمارية، وعمرانية متكاملة، وصناعية، وهندسية، بالإضافة إلى إقامة ورش، ومخازن، ومحطة خدمة لتموين السيارات، ونادٍ اجتماعي، ونادٍ اجتماعى رياضي، ومركز خدمة وصيانة للسيارات، وفندق.

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