العاصمة الإدارية توقع عقد بيع قطعة أرض مقر السفارة العمانية بالحى الدبلوماسى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت كل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وسفارة سلطنة عمان بالقاهرة، عقد بيع قطعة أرض بمساحة 4 أفدنة تقريباً لبناء المقر الجديد لسفارة سلطنة عمان بالقاهرة.
قام بالتوقيع على العقد كل من المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، والسفير عبد الله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عمان بالقاهرة بحضور الوزير المفوض خليفة بن راشد بن حميد الشامسى نائب السفير والدكتور مهندس أحمد فهمى فرج مدير عام الشركة وعدد من قيادات الشركة.
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وقال المهندس خالد عباس، إنه من المتوقع أن يكتمل توقيع العقود مع كافة سفارات مجلس التعاون الخليجى تمهيداً لانتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة قريباً.
وأضاف أن المخطط العام للمرحلة الأولى من العاصمة الادارية الجديدة يشمل الحى الدبلوماسى الذى سيضم كافة السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية بالقاهرة، ومن المخطط نقل كافة البعثات الدبلوماسية من مقار إقامتها بأحياء القاهرة المختلفة إلى العاصمة الإدارية.
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