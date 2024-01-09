العاصمة الإدارية توقع عقد بيع قطعة أرض مقر السفارة العمانية بالحى الدبلوماسى

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت كل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وسفارة سلطنة عمان بالقاهرة، عقد بيع قطعة أرض بمساحة 4 أفدنة تقريباً لبناء المقر الجديد لسفارة سلطنة عمان بالقاهرة.

قام بالتوقيع على العقد كل من المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، والسفير عبد الله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عمان بالقاهرة بحضور الوزير المفوض خليفة بن راشد بن حميد الشامسى نائب السفير والدكتور مهندس أحمد فهمى فرج مدير عام الشركة وعدد من قيادات الشركة.

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وقال المهندس خالد عباس، إنه من المتوقع أن يكتمل توقيع العقود مع كافة سفارات مجلس التعاون الخليجى تمهيداً لانتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة قريباً.

وأضاف أن المخطط العام للمرحلة الأولى من العاصمة الادارية الجديدة يشمل الحى الدبلوماسى الذى سيضم كافة السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية بالقاهرة، ومن المخطط نقل كافة البعثات الدبلوماسية من مقار إقامتها بأحياء القاهرة المختلفة إلى العاصمة الإدارية.