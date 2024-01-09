Gates توقع عقود استشارات هندسية لمشروعها بالساحل الشمالى مع DMA

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة Gates Developments تعاقدها مع DMA كمصمم هندسى لمشروع الشركة الجديد والذى يقام على مساحة 206 أفدنة بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى.
يذكر أن شركة Gates Developments قامت بتوقيع عقود أرض مشروع الساحل الشمالى بالشراكة مع شركة بابيك للاستثمار العقارى مالكة الأرض.
موضوعات متعلقة
66.1 مليار جنيه تمويلات عقارية لعملاء“الإسكان الاجتماعى” مليارا درهم تصرفات عقارات دبي اليوم وزير الإسكان يتابع طلبات تقنين أوضاع أراضي منطقة الحزام الأخضر
وقال حسن نصر الرئيس التنفيذى لشركة Gates Developments، إن الأرض تقع فى منطقة متميزة للغاية فى الكيلو 200 فى رأس الحكمة حيث من المتوقع أن تصل مساحة المشروع البنائية حوالى 350 ألف متر بإجمالى استثمارات 40 مليار جنيه ومن المقرر إطلاق المشروع فى أواخر الربع الثانى من 2024.
وأضاف أن التعاون مع مكتب DMA للاستشارات الهندسية يعد مكسب كبير لشركتنا حيث تم اختيارها كمصمم للمشروع نظرا لما تمتلكه من خبرات طويلة فهى شركة متخصصة فى مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط الحضرى والتصميم الداخلى والإنشائى والهندسة الكهربائية والميكانيكية والبنية التحتية والإشراف على التنفيذ.
MENAFN09012024000202011048ID1107702519
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.