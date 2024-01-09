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Gates توقع عقود استشارات هندسية لمشروعها بالساحل الشمالى مع DMA

1/9/2024 11:04:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة Gates Developments تعاقدها مع DMA كمصمم هندسى لمشروع الشركة الجديد والذى يقام على مساحة 206 أفدنة بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى.

يذكر أن شركة Gates Developments قامت بتوقيع عقود أرض مشروع الساحل الشمالى بالشراكة مع شركة بابيك للاستثمار العقارى مالكة الأرض.

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وقال حسن نصر الرئيس التنفيذى لشركة Gates Developments، إن الأرض تقع فى منطقة متميزة للغاية فى الكيلو 200 فى رأس الحكمة حيث من المتوقع أن تصل مساحة المشروع البنائية حوالى 350 ألف متر بإجمالى استثمارات 40 مليار جنيه ومن المقرر إطلاق المشروع فى أواخر الربع الثانى من 2024.

وأضاف أن التعاون مع مكتب DMA للاستشارات الهندسية يعد مكسب كبير لشركتنا حيث تم اختيارها كمصمم للمشروع نظرا لما تمتلكه من خبرات طويلة فهى شركة متخصصة فى مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط الحضرى والتصميم الداخلى والإنشائى والهندسة الكهربائية والميكانيكية والبنية التحتية والإشراف على التنفيذ.

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