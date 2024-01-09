الإسكان: حملات لإزالة تعديات ومخالفات بناء بمدينتي العبور والشيخ زايد

MENAFN - Al-Borsa News) شن جهازا مدينتي العبور والشيخ زايد، حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بعدة مناطق، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات، وإزالة التعديات بصورة فورية وأعمال البناء المخالفة، وتم كذلك التعامل مع المتعدين على الطريق العام خاصة في الشوارع الحيوية والميادين، ومحيط المساجد، والمنشآت التجارية، والتجمعات السكنية.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تشكيل عدة حملات نهارية ومسائية، تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق وأسفرت عن إزالة العديد من المخالفات.

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وأضاف أنه تم رصد مخالفة بناء بالقطعة رقم 32 بلوك (١٥٠٥٦) بالحي السابع، والمتمثلة في تنفيذ زيادة بنائية بغرف السطح، وتمت الإزالة الفورية، واتخاذ الاجراءات اللازمة، متابعا أنه تم رصد مخالفة بالقطعة رقم 4 بلوك (١٨٠٢٨)، لاستخدام البدروم مخزن، وتم إخلاء البدروم، كما تم رصد مكتب إدارى بذات القطعة بالدور الثالث علوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستكملت الحملات أعمالها بالمرور بشوارع المدينة، للتأكد من الانضباط الأمني، والمعماري، والحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة من عشوائية الباعة الجائلين، وتعدى المحال عن المسموح به، واستغلال الطرقات والأرصفة ورفع الإشغالات الموجودة بمحيط الحي السادس، والمنطقة الصناعية الأولى، وأثناء المرور بطريق 130 بالمنطقة الصناعية الأولى، تم التحفظ على نباش يقوم بالتنقيب، وسرقة حديد، ومهمات كابلات كهربائيّة، وتم مصادرة مركبة التروسيكل المستخدمة، وتسليمها للجهات المختصة.

وأثناء مرور الحملة الليلية، تم ضبط مزرعة مخالفة بالقطعة (١٥٩) مزارع عرابي بالحي الخامس، لاستغلال القطعة إقامة حفلات وكافيتريات .

وشدد المهندس أحمد رشاد، على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكل من يتعدى على الطريق العام خاصة في الشوارع الحيوية، والميادين، ومحيط المساجد والمنشآت التجارية، والتجمعات السكنية.

وطالب جهاز مدينة العبور، المواطنين وقاطني المدينة، بضرورة المشاركة المجتمعية، والتعاون المثمر في محاربة الظواهر العشوائية، وعدم التعامل مع الباعة الجائلين، والفروشات المتنقلة للقضاء على تلك الظواهر، والارتقاء بالمستوى الحضاري اللائق بعروس المدن.

وأوضح المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم شن حملة من إدارة التنمية والأمن، وإدارة الإزالات بالجهاز، وذلك فى إطار الحفاظ على المظهر الحضارى والشكل الجمالى للمدينة، والقضاء على أي مخالفات.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة مخالفات بنائية لزيادة غرف السطح بالحي الخامس مجاورة 2 القطعة رقم 183، وتم مصادرة مواد البناء والمعدات واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم إزالة مخالفة بناء في الردود والتحفظ على المواد المستخدمة للقطعة رقم 14 الحي السابع مجاورة 2، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة فى هذا الشأن، وتمت الإزالة.



