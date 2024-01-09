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الإثنين المُقبل.. تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة ملوي الجديدة

1/9/2024 11:04:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة ملوي الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين 8/1/2024، وحتى يوم الخميس 21/3/2024، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة 70 (المحلية الأولى) بمدينة ملوي الجديدة، المعلن عنها بنظام الحجز الإلكتروني“online”، بتاريخ 28/6/2020.

وأوضح المهندس وليد عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، بأنه سيتم تسليم قطع الأراضي أرقام (41 – 42 – 43 – 44 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 79 – 86 – 88 – 89 – 93 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101)، وذلك خلال الفترة من 8/1/2024 : 22/1/2024.

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ولفت إلى أنه سيتم تسليم القطع أرقام (102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 128 – 129 – 130 – 132 – 133 – 134 – 139 – 184 – 185 – 186 – 187 – 188 – 189 – 190)، خلال الفترة من الثلاثاء 23/1/2024 : الخميس 8/2/2024.

وأضاف أنه سيتم قطع الأراضي أرقام (1 – 3 – 5 – 7 – 8 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 114 – 115 – 117 – 118 – 118 – 119 – 120 – 121 – 161 – 163 – 199 – 200 – 201 – 202 – 203 – 204)، وذلك خلال الفترة من 11/2/2024 : 26/2/2024.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي أرقام (39 – 40 – 45 – 62 – 63 – 68 – 69 – 70 – 72 – 74 – 75 – 109 – 116 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 146 – 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 160 – 169 – 170 – 171 – 172 – 175 – 176 – 179 – 180 – 191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198)، وذلك خلال الفترة من 27/2/2024 : 13/3/2024، وتم تخصيص الأيام من 17 : الخميس 21 مارس 2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.

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