الإثنين المُقبل.. تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة ملوي الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة ملوي الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين 8/1/2024، وحتى يوم الخميس 21/3/2024، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة 70 (المحلية الأولى) بمدينة ملوي الجديدة، المعلن عنها بنظام الحجز الإلكتروني“online”، بتاريخ 28/6/2020.
وأوضح المهندس وليد عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، بأنه سيتم تسليم قطع الأراضي أرقام (41 – 42 – 43 – 44 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 79 – 86 – 88 – 89 – 93 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101)، وذلك خلال الفترة من 8/1/2024 : 22/1/2024.
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ولفت إلى أنه سيتم تسليم القطع أرقام (102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 128 – 129 – 130 – 132 – 133 – 134 – 139 – 184 – 185 – 186 – 187 – 188 – 189 – 190)، خلال الفترة من الثلاثاء 23/1/2024 : الخميس 8/2/2024.
وأضاف أنه سيتم قطع الأراضي أرقام (1 – 3 – 5 – 7 – 8 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 114 – 115 – 117 – 118 – 118 – 119 – 120 – 121 – 161 – 163 – 199 – 200 – 201 – 202 – 203 – 204)، وذلك خلال الفترة من 11/2/2024 : 26/2/2024.
وأشار إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي أرقام (39 – 40 – 45 – 62 – 63 – 68 – 69 – 70 – 72 – 74 – 75 – 109 – 116 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 146 – 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 160 – 169 – 170 – 171 – 172 – 175 – 176 – 179 – 180 – 191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198)، وذلك خلال الفترة من 27/2/2024 : 13/3/2024، وتم تخصيص الأيام من 17 : الخميس 21 مارس 2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.
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