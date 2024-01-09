وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات بعدد من المدن الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر وزير الإسكان عاصم الجزار، 3 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة تحت ولاية أجهزة تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة ملوي الجديدة – مدينة طيبة الجديدة).

وأكد مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.

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ونصت القرارات – بحسب بيان وزارة الإسكان، اليوم الأحد- على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بقرية سياحية كائنة بحري طريق“إسكندرية/ مطروح” الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وكذا إزالة التعديات ومخالفات البناء ووضع اليد الواقعة على مساحة 10 أفدنة تقريباً، مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة ملوي الجديدة، وكذا إزالة التعديات ومخالفات البناء على قطعة الأرض الكائنة بالمنطقة الأولى وزراعات ( في الناحية الغربية على حدود الكردون) ضمن البيعات المتداخلة مع كردون مدينة طيبة الجديدة.

وفي سياق متصل، شنت الإدارات التنفيذية بنطاق الأحياء بمدينة العبور، حملات مكثفة ويومية لإزالة التعديات، وإيقاف أعمال البناء المخالف، والتصدى للمخالفين، وذلك تحت إشراف رئيس الجهاز المهندس أحمد رشاد.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن الحملات التي تم تنفيذها، أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة مخالفات بنائية، وتقفيل بالردود الأمامية والجانبية لبعض القطع المخالفة بالحي الثامن، وتنفيذ إزالة فورية لمخالفات بناء بوحدات سكنية.

وقاد رئيس جهاز مدينة الشروق المهندس علي سعد، حملة للجنة إزالة المباني المخالفة، حيث تمكنت اللجنة من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالحي الرابع بالمدينة، وذلك لزيادة النسبة البنائية بالسطح بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويلها إلى وحدة سكنية، وتمثلت الإزالة في هدم السقف الخرساني الخارج عن النسبة المسموح بها.

وفي السياق ذاته، قال رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد المهندس أحمد محمد عبدالرازق، إنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف وسحب العدد المستخدمة في البناء وإزالة للأعمال المخالفة في عدد من الوحدات السكنية.

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