وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات بعدد من المدن الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر وزير الإسكان عاصم الجزار، 3 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة تحت ولاية أجهزة تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة ملوي الجديدة – مدينة طيبة الجديدة).
وأكد مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.
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ونصت القرارات – بحسب بيان وزارة الإسكان، اليوم الأحد- على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بقرية سياحية كائنة بحري طريق“إسكندرية/ مطروح” الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وكذا إزالة التعديات ومخالفات البناء ووضع اليد الواقعة على مساحة 10 أفدنة تقريباً، مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة ملوي الجديدة، وكذا إزالة التعديات ومخالفات البناء على قطعة الأرض الكائنة بالمنطقة الأولى وزراعات ( في الناحية الغربية على حدود الكردون) ضمن البيعات المتداخلة مع كردون مدينة طيبة الجديدة.
وفي سياق متصل، شنت الإدارات التنفيذية بنطاق الأحياء بمدينة العبور، حملات مكثفة ويومية لإزالة التعديات، وإيقاف أعمال البناء المخالف، والتصدى للمخالفين، وذلك تحت إشراف رئيس الجهاز المهندس أحمد رشاد.
وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن الحملات التي تم تنفيذها، أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة مخالفات بنائية، وتقفيل بالردود الأمامية والجانبية لبعض القطع المخالفة بالحي الثامن، وتنفيذ إزالة فورية لمخالفات بناء بوحدات سكنية.
وقاد رئيس جهاز مدينة الشروق المهندس علي سعد، حملة للجنة إزالة المباني المخالفة، حيث تمكنت اللجنة من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالحي الرابع بالمدينة، وذلك لزيادة النسبة البنائية بالسطح بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويلها إلى وحدة سكنية، وتمثلت الإزالة في هدم السقف الخرساني الخارج عن النسبة المسموح بها.
وفي السياق ذاته، قال رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد المهندس أحمد محمد عبدالرازق، إنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف وسحب العدد المستخدمة في البناء وإزالة للأعمال المخالفة في عدد من الوحدات السكنية.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107702516
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