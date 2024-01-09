التطوير العقارى تقترح عقدًا جديدًا لحماية الشركات من طفرات الأسعار

تدرس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات مقترحا لصياغة نوع جديد من العقود بين شركات الاستثمار العقارى والعملاء يتضمن زيادة سعر الوحدة فى حالة وجود طفرات غير متوقعة فى تكلفة الإنشاءات.

وقال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن المقترح الجديد سيتم مناقشته مع شركات الاستثمار العقارى خلال شهر فبراير المقبل.

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وأضاف سعد الدين لـ”البورصة”، أن المقترح ينص على أن تشمل العقود بنودا تلزم العميل بتحمل نسبة من الأعباء المالية التى يتحملها المطور العقارى بسبب ارتفاع معدلات التضخم، ووجود طفرات مستمرة فى أسعار مواد البناء.

وأوضح أنه عندما تتجاوز نسبة التضخم حدود القيمة التى سيتم الاتفاق عليها فى اجتماع غرفة التطوير العقارى، يتحمل العميل جزءا من الأعباء مع المطور العقارى، ولكن فى حالة ثباتها يتحمل المطور أى أعباء إضافية بمفرده، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد تلك النسبة بناءً على معدلات التضخم حينها.

وقال:“المقترح يساهم فى الحد من مخاوف شركات التطوير العقارى المتعلقة بالزيادة المستمرة فى الأسعار وتحمل أعباء مالية كبيرة تعيق قدرتهم على الاستمرار فى تنفيذ مشروعاتهم القائمة، وبالتالى ضبط أسعار العقارات بدرجة كبيرة”.

وأضاف سعد الدين، أن أسعار المنتجات العقارية ستظل فى ارتفاع مستمر طالما لا يوجد استقرار فى أسعار مواد البناء.

وأوضح أن ارتفاع أسعار مواد البناء يتسبب فى وجود تخوف لدى المطور العقارى من حدوث طفرات جديدة فى قيمة العقار، فيلجأ لاتخاذ قرارات قد تكون غير صالحة للمنتج العقارى والعميل.

وأكد أن الفائدة الأكبر من هذا المقترح عدم مغالاة المطورين العقاريين فى تقييم أسعار المنتجات العقارية تخوفا من الزيادة المستمرة فى الأسعار، وبالتالى ضبط أسعار العقارات فى السوق بنسبة كبيرة.

وقال إن نسبة الزيادة فى أسعار المنتجات العقارية خلال العام الجارى لا يمكن توقعها نتيجة عدم استقرار الأوضاع، ولكن من المؤكد أن نسبة الزيادة ستتجاوز على الأقل نسبة التضخم المتوقعة للعام الجارى.

وأضاف أن خطة عمل غرفة التطوير العقارى خلال العام الجارى تركز على عدة ملفات أبرزها وضع خريطة استثمارية جغرافية ونوعية وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، والتى سيتم من خلالها تحديد المناطق التى تتوافر بها فرص استثمارية، ومناقشة ملف كود الجراجات فى المشروعات العقارية، ومتابعة ملف ضرائب الشركات العقارية.

وأوضح أنه سيتم العمل على تجهيز قائمة خاصة بالتحديات التى تواجه الشركات العاملة فى العاصمة الإدارية، وعرضها على شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى استمرار العمل على ملف تصدير العقار المصرى.