أسعار مواد البناء تدفع المطورين لتحوط جديد فى 2024

لجأت شركات التطوير العقارى لزيادة أسعار البيع فى مشروعاتها ضمن خطتها للتحوط من الزيادات المستمرة فى أسعار مواد البناء.

وأكد متعاملون فى القطاع العقارى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعات كبيرة خلال عام 2023 وصلت إلى 60% نتيجة عدد من المتغيرات بالسوق، متوقعين استمرار الأسعار فى الزيادة مع الطفرات المستمرة فى تكلفة الإنشاءات.

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وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن أسعار مدخلات البناء من حديد وأسمنت فى ارتفاع مستمر، مما انعكس بشكل مباشر على تكلفة تنفيذ المنتجات العقارية وارتفاع أسعار العقارات النهائية.

وأضاف فوزى، أن أسعار العقارات ارتفعت خلال العام الماضى بنسبة تتراوح بين 40% و60%، نتيجة الارتفاعات المستمرة فى أسعار مدخلات عملية التشييد والبناء وتكبد المطور العقارى أعباءً مالية كبيرة تعيق قدرته على الاستمرار واستكمال تنفيذ مشروعاته القائمة.

وأوضح أن ارتفاع أسعار مواد البناء يتسبب فى وجود تخوف لدى المطور العقارى من حدوث طفرات فى تكلفة الإنشاءات فى ظل ارتفاع معدل التضخم وتوقعات تحرير سعر الصرف، ولذلك يلجأ إلى رفع أسعار منتجاته العقارية تجنبا لأى خسائر مادية ناتجة عن فروق الأسعار.

وأشار إلى أن نسبة الارتفاع فى أسعار العقارات خلال العام الجارى لا يمكن توقعها نتيجة عدم الاستقرار، ولكن من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 45% تقريبا نتيجة المتغيرات الكبيرة التى يشهدها السوق العقارى.

وأضاف أن أسعار العقارات تختلف من منطقة لأخرى ومن شركة لأخرى، موضحا أن أسعار بيع المنتجات العقارية ارتفعت خلال شهر يناير الجارى مع طرح مراحل جديدة بالمشروعات.

وحول الآليات التى يجب أن تتبعها الشركات العقارية للتحوط من تقلبات الأسعار، قال فوزى:“يجب على الشركات الإسراع فى تنفيذ المشروعات، بجانب تخزين الخامات مثل الحديد والأسمنت وعمل تعاقدات طويلة مع الموردين، بالإضافة إلى بيع المشروعات على عدة مراحل”.

وقال أيمن سامى، رئيس مكتب شركة“جيه إل إل – مصر” للاستشارات العقارية، إن أسعار العقارات شهدت ارتفاعًا بنسبة تتراوح بين 40 و45% خلال العام الماضى نتيجة التحديات التى شهدها السوق العقارى.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار خلال العام الماضى جاء نتيجة لعدد من المتغيرات أبرزها تراجع سعر صرف الجنيه، والذى أثر على جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع العقارى، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار مواد البناء.

وتوقع سامى، أن تشهد أسعار العقارات خلال العام الجارى ارتفاعًا كبيرًا، فى ظل استمرار ارتفاع تكلفة الإنشاءات.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من شركات التطوير العقارى لجأت إلى شراء كميات كبيرة من الخامات ومواد البناء لتوفير مخزون من الخامات لمدة تصل إلى عام كامل ضمن خطة التحوط من تقلبات الأسعار.

وأشار إلى أن الشركات لجأت أيضا إلى زيادة توسعاتها فى السوق ما يعطيها فرصة أكبر لضبط الربحية خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن تقليل فترات سداد أقساط الوحدات.

وقال المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتطوير العقارى، إن ارتفاع أسعار مواد البناء وخامات التشطيب بشكل مستمر، وضع شركات التطوير أمام تحد كبير، يتعلق بالقدرة على استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة وتسليم المشروعات فى الموعد المحدد.

وأضاف فكرى، أن نسبة كبيرة من شركات التطوير العقارى لجأت لرفع أسعار منتجاتها العقارية بكل أنواعها سكنى وتجارى وإدارى بنسبة كبيرة لتعادل الزيادة فى أسعار مواد البناء والخامات بالأسواق مما تسبب فى رفع الأسعار فى السوق العقارى بشكل عام.

وأكد ضرورة أن تقوم الحكومة بدور رقابى على أسعار الخامات بالأسواق، ومنع التحكم فى سياسة التسعير من الموزعين والتجار، مطالبًا بضرورة تقديم حلول عاجلة وتعظيم الإنتاج المحلى من الخامات.

وأوضح فكرى، أن أسعار الوحدات العقارية ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال العام الماضى، لافتا إلى أن الزيادة تعدت الـ70%، ومن المتوقع أن نشهد زيادات جديدة مع استمرار ارتفاع الأسعار.

وتوقع أن يشهد 2024 ارتفاعًا فى أسعار العقارات بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام نتيجة التخوف من ارتفاع تكلفة مواد البناء، فضلا عن الطلب المتزايد من المواطنين على شراء العقارات باعتبارها الملاذ الآمن للاستثمار للحفاظ على مدخراتهم.

وقال أحمد الشناوى رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى، إن السوق العقارى يشهد خلال الفترة الحالية حالة من الترقب فى ظل عدم وضوح الرؤية حول أسعار مواد البناء.

وأضاف الشناوى، أن نسبة كبيرة من شركات التطوير العقارى رفعت أسعار وحداتها على مدار العام الماضى بنسبة تجاوزت 50%، لافتا إلى أن أسعار الوحدات سوف ترتفع خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 15%.

وأشار إلى أن يجب على الحكومة تشديد الدور الرقابى لحماية السوق من تلاعب التجار، بالإضافة إلى الاعتماد على المنتج المحلى من خلال الاستغناء عن المكونات التى لها بدائل محلية وتعميق التصنيع المحلى وزيادة نسبته فى المنتج النهائى لتقليل حجم الفاتورة الاستيرادية.