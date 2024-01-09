هل يتأثر سوق العقارات بشهادات الـ27%؟

يرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن مبيعات القطاع لن تتأثر بطرح شهادات الادخار التى يصل عائدها إلى 27%، فى ظل الإقبال المستمر على شراء العقارات بالسوق المصرى.

وطرح بنكا الأهلى ومصر شهادات ادخار جديدة بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، و23.5% عند صرفه شهريًا، بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الحالى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.

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وقال المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى، إن الإقبال المتزايد على شراء العقارات وحركة المبيعات بالسوق لن تتأثر بطرح الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع.

وأضاف أهاب، أن القطاع العقارى استطاع أن يثبت خلال العام الماضى أنه من أفضل خيارات الاستثمار نظرا لما حققه من عوائد كبيرة نتيجة ارتفاع معدلات الطلب عليه.

وأشار الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى، إلى أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تصل إلى 40% على مدار العام الماضى.

وأوضح أن المواطنين دائما فى حاجة إلى شراء العقارات سواء بغرض السكن أو بغرض الاستثمار، نظرا لزيادة النمو السكانى وارتفاع قيمة العقار بشكل سريع.

وتوقع ارتفاع أسعار العقارات خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 30% نتيجة ارتفاع تكاليف مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرها، فضلا عن الزيادة الكبيرة فى الطلب على شراء العقارات خلال الفترة الحالية إما لحفظ الأموال فى وعاء عقارى آمن أو كنوع من الاستثمار.

وقال المهندس أحمد فكرى رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقارى، إن العملاء أصبحوا على معرفة ودراية كبيرة باختيار أفضل وعاء ادخارى لحفظ مدخراتهم، والقطاع العقارى أثبت أنه الأفضل خلال العام الماضى نظرا لتحقيقه ربحية كبيرة.

وأضاف فكرى، أن هناك قطاعات أخرى مثل العقارات والذهب تحقق عوائد أعلى من الشهادات البنكية.

وأوضح أن التخوف الأكبر أن يشهد العام الجارى فجوة بين أسعار العقارات والقدرة الشرائية للمواطنين بسبب الارتفاعات القياسية لأسعار الوحدات العقارية، وتابع:“ارتفاع الأسعار بشكل كبير قد يجبر بعض العملاء على التنازل عن اختيار موقع مميز أو مساحة كبيرة للوحدة لتتناسب مع قدرته المالية”.

وتوقع فكرى، أن يشهد السوق العقارى خلال الربع الأول من العام الجارى انتعاشة كبيرة بسبب انتهاء مدة الشهادات البنكية ذات العائد 25%، وتوجه شريحة كبيرة من العملاء للاستثمار فى القطاع العقارى.