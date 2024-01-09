هل يتأثر سوق العقارات بشهادات الـ27%؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) أهاب: الاستثمار فى العقارات حقق عوائد كبيرة خلال 2023
يرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن مبيعات القطاع لن تتأثر بطرح شهادات الادخار التى يصل عائدها إلى 27%، فى ظل الإقبال المستمر على شراء العقارات بالسوق المصرى.
وطرح بنكا الأهلى ومصر شهادات ادخار جديدة بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، و23.5% عند صرفه شهريًا، بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الحالى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.
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وقال المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى، إن الإقبال المتزايد على شراء العقارات وحركة المبيعات بالسوق لن تتأثر بطرح الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع.
وأضاف أهاب، أن القطاع العقارى استطاع أن يثبت خلال العام الماضى أنه من أفضل خيارات الاستثمار نظرا لما حققه من عوائد كبيرة نتيجة ارتفاع معدلات الطلب عليه. “التطوير العقارى” تقترح عقدًا جديدًا لحماية الشركات من طفرات الأسعار
وأشار الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى، إلى أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تصل إلى 40% على مدار العام الماضى.
وأوضح أن المواطنين دائما فى حاجة إلى شراء العقارات سواء بغرض السكن أو بغرض الاستثمار، نظرا لزيادة النمو السكانى وارتفاع قيمة العقار بشكل سريع.
وتوقع ارتفاع أسعار العقارات خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 30% نتيجة ارتفاع تكاليف مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرها، فضلا عن الزيادة الكبيرة فى الطلب على شراء العقارات خلال الفترة الحالية إما لحفظ الأموال فى وعاء عقارى آمن أو كنوع من الاستثمار. فكرى: جزء من حصيلة شهادات الـ25% سيوجه لشراء العقارات
وقال المهندس أحمد فكرى رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقارى، إن العملاء أصبحوا على معرفة ودراية كبيرة باختيار أفضل وعاء ادخارى لحفظ مدخراتهم، والقطاع العقارى أثبت أنه الأفضل خلال العام الماضى نظرا لتحقيقه ربحية كبيرة.
وأضاف فكرى، أن هناك قطاعات أخرى مثل العقارات والذهب تحقق عوائد أعلى من الشهادات البنكية.
وأوضح أن التخوف الأكبر أن يشهد العام الجارى فجوة بين أسعار العقارات والقدرة الشرائية للمواطنين بسبب الارتفاعات القياسية لأسعار الوحدات العقارية، وتابع:“ارتفاع الأسعار بشكل كبير قد يجبر بعض العملاء على التنازل عن اختيار موقع مميز أو مساحة كبيرة للوحدة لتتناسب مع قدرته المالية”.
وتوقع فكرى، أن يشهد السوق العقارى خلال الربع الأول من العام الجارى انتعاشة كبيرة بسبب انتهاء مدة الشهادات البنكية ذات العائد 25%، وتوجه شريحة كبيرة من العملاء للاستثمار فى القطاع العقارى.
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