وزير الإسكان يتابع طلبات تقنين أوضاع أراضي منطقة الحزام الأخضر

(MENAFN
- Al-Borsa News) “الجزار” يستعرض مخطط منطقة الحزام الأخضر
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعا بمنطقة الحزام الأخضر، بمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة موقف طلبات تقنين أوضاع الأراضي بالمنطقة.
وناقش وزير الإسكان، تفاصيل مخطط منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، واستخدامات الأراضي بالمنطقة، موجهاً بتعظيم الاستفادة من الأراضي، والعمل على إيجاد فرص تنموية تحقق عوائد مالية ذاتية ومستدامة، يتم الصرف منها على استدامة الخدمات والتنمية بالمنطقة.
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كما استعرض موقف مشروعات المرافق الجارى تنفيذها بمنطقة الحزام الأخضر، بمدينة 6 أكتوبر، وتشمل (أعمال الطرق – شبكات مياه الشرب – رافع مياه الشرب – شبكات الصرف الصحي – روافع الصرف الصحي – شبكات الري – أعمال الكهرباء – وغيرها)، ومشروع تنفيذ الحارات الرئيسية لطريق“بوليفارد” فى المسافة من محور العبور حتى الطريق الدائرى الأوسطى، والأعمال الصناعية اللازمة.
وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم حتى الآن تلقى 2032 طلبا لتقنين أوضاع الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر، بمساحة 11970 فداناً، إضافة إلى تخصيص 1800 قطعة بمساحة 330 فداناً، لتعويض أراضى شرق السكة.
كما عرض موقف العقود والقرارات الوزارية (تم وجار)، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 4 قطع أراض من حصة الهيئة بالمنطقة، بمساحة 56 فداناً، بأنشطة (عمراني متكامل – تجارى – إدارى – مدرسة).
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