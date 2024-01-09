وزير الإسكان يتابع طلبات تقنين أوضاع أراضي منطقة الحزام الأخضر

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعا بمنطقة الحزام الأخضر، بمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة موقف طلبات تقنين أوضاع الأراضي بالمنطقة.

وناقش وزير الإسكان، تفاصيل مخطط منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، واستخدامات الأراضي بالمنطقة، موجهاً بتعظيم الاستفادة من الأراضي، والعمل على إيجاد فرص تنموية تحقق عوائد مالية ذاتية ومستدامة، يتم الصرف منها على استدامة الخدمات والتنمية بالمنطقة.

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كما استعرض موقف مشروعات المرافق الجارى تنفيذها بمنطقة الحزام الأخضر، بمدينة 6 أكتوبر، وتشمل (أعمال الطرق – شبكات مياه الشرب – رافع مياه الشرب – شبكات الصرف الصحي – روافع الصرف الصحي – شبكات الري – أعمال الكهرباء – وغيرها)، ومشروع تنفيذ الحارات الرئيسية لطريق“بوليفارد” فى المسافة من محور العبور حتى الطريق الدائرى الأوسطى، والأعمال الصناعية اللازمة.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم حتى الآن تلقى 2032 طلبا لتقنين أوضاع الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر، بمساحة 11970 فداناً، إضافة إلى تخصيص 1800 قطعة بمساحة 330 فداناً، لتعويض أراضى شرق السكة.

كما عرض موقف العقود والقرارات الوزارية (تم وجار)، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 4 قطع أراض من حصة الهيئة بالمنطقة، بمساحة 56 فداناً، بأنشطة (عمراني متكامل – تجارى – إدارى – مدرسة).