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قمة أردنية مصرية فلسطينية في العقبة لبحث التطورات بقطاع غزة

1/9/2024 10:11:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد جلالة الملك عبدالله الثاني في العقبة، اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات في الضفة الغربية.


وتأتي القمة ضمن إطار جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.


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