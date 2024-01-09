beIN SPORTS تكشف عن تغطيتها المميزة لكأس آسيا قطر 2023™ مع بث مباشر لأكثر من 16 ساعة يومياً عبر أربع قنوات

(MENAFN
- Bashir Mraish ) الدوحة، قطر - 9 يناير 2024: كشفت beIN SPORTS، الشبكة الرائدة المختصة في بث المنافسات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن خططها الشاملة لتغطية بطولة كأس آسيا قطر 2023™ خلال الشهر الجاري، والتي تنطلق منافساتها في الدوحة يوم الجمعة القادم وتستمر حتى 10 فبراير. وتعتزم beIN تخصيص ثلاث قنوات جديدة لنقل مباريات البطولة العالمية الأبرز في آسيا، وهي قنوات beIN ASIAN CUP1 وbeIN ASIAN CUP 2 باللغة العربية وbeIN ASIAN CUP 3 ENGLISH باللغة الإنجليزية، والتي ستبثّ جميع المباريات مباشرة وحصرياً مع تعليق باللغتين العربية والإنجليزية على التوالي. وسينضم أكبر الأسماء في كرة القدم الآسيوية إلى الاستوديو، بالإضافة إلى التغطية المباشرة والمتواصلة على مدار أكثر من 16 ساعة يومياً عبر قناة beIN SPORTS الإخبارية.
وانطلقت أول نسخة من بطولة كأس آسيا عام 1956، وهي الفعالية الرياضية الأبرز في كرة القدم على مستوى القارة الآسيوية، كما تشهد مشاركة 24 منتخباً وطنياً من مختلف أنحاء القارة. وتستضيف قطر، موطن حامل اللقب، البطولة للمرة الثالثة كأكثر دولة استضافة لها، وهي أول مسابقة كرة قدم قارية تستضيفها قطر بعد احتضانها المميز لكأس العالم FIFA قطر 2022™.
وتحظى beIN بقدرة استثنائية تمكنها من توفير تغطية شاملة لفعاليات البطولة في جميع أنحاء قطر، بفضل اتخاذها للدوحة مقراً رئيسياً لها، كما تغطي جميع الفرق المشاركة مع تركيزٍ خاص على المنتخبات العربية العشر المشاركة، وهي البحرين والعراق والأردن ولبنان وسلطنة عُمان وفلسطين والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة والدولة المستضيفة قطر.
وتوفر beIN ASIAN CUP 1 تغطية يومية باللغة العربية بشكلٍ مباشر ومتواصل لمدة 14 ساعة في اليوم، حيث تنطلق مع برنامج "الصباح الرياضي" اليومي في تمام الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة لتغطية أحدث المستجدات والنشاطات في الدولة المستضيفة قطر، يليه برنامج "العد التنازلي" الذي يتم استضافته من داخل الملعب للمباراة الأولى من كل يوم.
وتنطلق مباريات دور المجموعات في تمام الساعة 14:30 و17:30 و20:30 بتوقيت مكة المكرمة، حيث يتم بث كل مباراة مباشرة وحصرياً على قنوات beIN المخصصة لكأس آسيا مع تغطية استوديو أكبر وأفضل من أي وقت مضى.
ويأتي برنامج "المساء الرياضي" كل ليلة مباشرةً بعد الاستديو التحليلي لآخر مباراة في تمام الساعة 23:30 بتوقيت مكة المكرمة، ليكون بمثابة استديو مسائي ينقل آخر مستجدات بطولتي كأس آسيا قطر 2023™ وكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 توتال إنيرجيز المنعقدتين بذات الفترة في الدولتين المضيفتين قطر وساحل العاج.
وتقدّم beIN، إلى جانب التغطية المباشرة، ما يصل إلى أكثر من 41 ساعة من أبرز لقطات الأرشيف والنهائيات السابقة والمباريات المصغرة وأفضل مجموعات الأهداف.
ويشارك في التغطية الإعلامية أكثر من 30 من أبرز المعلقين والمحللين ومقدمي البرامج على مستوى المنطقة والعالم، بالإضافة إلى 17 مراسلاً ميدانياً، وتشمل التغطية جلسات تدريب الفرق، والمعسكرات التدريبية، والمؤتمرات الصحفية قبل المباراة وبعدها، والأخبار العاجلة، وردود فعل المشجعين. وحصلت beIN على العديد من الجوائز العالمية لتغطيتها الشاملة والمميزة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، كما تواصل الارتقاء بمستوى الأداء والتغطية للفعاليات الرياضية الكبرى، ما يَعد بتغطية لا مثيل لها لبطولة كأس آسيا هذا العام.
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