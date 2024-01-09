إعلان نتائج الفصل الأول للعام الدراسي 2023 - 2024 الثلاثاء

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2023 - 2024 لكافة المراحل الدراسية، وذلك من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير ولغاية يوم الجمعة الموافق 12 يناير.

وبيّنت المؤسسة أنها وحسب البرنامج ستبدأ بإعلان نتائج الصف الثاني عشر بتاريخ 9 يناير 2024 على أن يتم إعلان نتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر يوم الأربعاء الموافق 10 يناير، ونتائج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن يوم الخميس الموافق 11 يناير، فيما سيتم إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع يوم الجمعة الموافق 12 يناير الجاري.

وأوضحت المؤسسة أن بإمكان الطلبة الحصول على النتائج بحسب التواريخ الواردة في البرنامج بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً، في حين بإمكانهم طباعة الشهادات إلكترونياً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة صباحاً بحسب التواريخ الواردة بالبرنامج الزمني كذلك.

ونوهت إلى أنه سيتم تنسيق اجتماعات من قبل المدارس بين أولياء الأمور والمعلمين من أجل مناقشة نتائج أبنائهم وتوضيح مدى تقدمهم في مسيرتهم التعليمية، والعمل على وضع الخطط الكفيلة للارتقاء بمستوى تحصيلهم الأكاديمي من خلال تكامل الأدوار بين المدرسة وأولياء الأمور باعتبارهم شركاء رئيسين في تحسين مخرجات منظومة التعليم الوطنية، كما دعت المؤسسة أولياء الأمور إلى ضرورة الاطلاع على سياسة تقييم أداء الطلبة المتاحة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة بهدف توحيد الجهود بما يخدم تطور الطلبة المعرفي والمهاري.

وأتاحت المؤسسة للطلبة وأولياء الأمور آلية لطلب مراجعة النتيجة وذلك من خلال الرابط ، حيث بإمكان جميع طلاب المدارس الحكومية في الصفوف من الثالث ولغاية الثاني عشر، وكذلك طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة، تقديم طلب المراجعة إلكترونياً فقط على قرار تقدير درجة التقييم الختامي التي تشمل درجة اختبار نهاية الفصل وبحد أقصى 3 مواد من مواد المجموعة A.

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