«الجليلة لثقافة الطفل» يقدم في يناير 70 ورشة تفاعلية مبتكرة

مجموعة تجارب ثقافية مبتكرة تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) للكبار والصغار من زوار مركز الجليلة لثقافة الطفل على مدار شهر يناير الجاري، تفتح من خلالها عيونهم على فنون الرسم والخط العربي وصناعة الفخار، وتكشف فيها عن أسرار المسرح والتصوير وتصميم الأزياء وغيرها، وهو ما يتناغم مع جهودها الهادفة إلى اكتشاف أصحاب المواهب وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم في شتى المجالات.

ويتضمن برنامج ((الجليلة لثقافة الطفل)) التعليمي نحو 70 ورشة عمل تفاعلية، تتولى تقديمها نخبة من الفنانين والخبراء والمختصين في العديد من المجالات الفنية والثقافية، ضمن أجواء تعليمية ترفيهية ممتعة.

وتتضمن الأجندة أكثر من 20 ورشة تدريبية متخصصة في صناعة الفخار، تهدف إلى تعريف الصغار على أصول هذه الصناعة وتقنياتها وأدواتها، وأنواع الطين وطرق التعامل معه وتشكيله على عجلة الخزف، وكيفية تجفيف القطع باستخدام الأفران المتخصصة.

وسيتمكن الأطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بين 10 و16 عاماً، من تطوير مهاراتهم في مجال رسم وتصميم الأزياء، وذلك من خلال ورش عمل تتناول تقنيات الرسوم التوضيحية للأزياء، وسيتدربون خلالها على طرق تحويل أقمشة الدنيم أو الجينز العادية إلى قطع شخصية تعكس إبداعاتهم.

خيال الأطفال

ويهدف ((نادي المسرح)) إلى توسيع خيال الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، وبناء الثقة لديهم عبر تدريبهم على أساسيات التمثيل واختيار الشخصيات وتقمصها، وستخصص ((مختبرات المسرح المجتمعي)) لتدريب الصغار من عمر السابعة فما فوق، على طرق إنشاء المشاهد المسرحية، بينما سيتم تدريب المشاركين في ورشة ((التأمل المجتمعي)) على تقنيات التنفس الصحيحة وتمارين التمدد، وطرق تنشيط الذاكرة والمحافظة عليها.

أساسيات التصوير

في المقابل، سيشهد البرنامج تنظيم ورش عمل مجانية بالتعاون مع ((نيكون)) لتدريب أعضاء المركز وزواره على أساسيات الكاميرات وأنواع العدسات وطرق استخدامها، وكيفية التصوير في الهواء الطلق واختيار الزوايا المناسبة، فيما ستمكن جلسات ((نقد الصورة)) هواة التصوير والفنانين العاملين في هذا المجال، من التعبير عن شغفهم بالتصوير وتبادل المعلومات والتعليقات القيمة حول الصور، وستسهم ورش ((فن الخط العربي)) بفتح الآفاق أمام أصحاب المواهب لتطوير مهاراتهم في هذا الفن.

في حين، سيقوم الفنان جاك لي بتدريب البالغين والأطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بين 10 و15 عاماً على تقنيات الرسم التجريدي والرسم الزيتي للزهور، إلى جانب تعريفهم على طرق إعداد اللوحات وتجهيزها واختيار الألوان وغيرها، بينما تقدم شركة (Miele) مجموعة ورش مجانية متخصصة في فنون الطهي، كما سيتولى الشيف مايكل كيتس تقديم دروس خاصة للصغار والكبار في الطهي وإعداد الطعام، وسيتضمن البرنامج ورشاً عامة تشرف عليها (Baby Sensory UAE) وتقدم خلالها سلسلة أنشطة تفاعلية تبين طرق التعامل مع الأطفال الصغار والرضع.

وأشار عادل عمر، مدير أول إدارة المشاريع الخاصة والإعلامية في مركز الجليلة لثقافة الطفل إلى اهتمام ((دبي للثقافة)) بتوسيع آفاق الأطفال الإبداعية والفكرية وتشجيعهم على الاستكشاف والتعبير عن رؤاهم الفنية.

وقال: يسعى المركز إلى تعزيز ثقافة الأطفال وتهيئة بيئة مبتكرة قادرة على اكتشاف مواهبهم، وتمكينهم من خلال ورش عمل تفاعلية تحفزهم على إطلاق العنان لإبداعاتهم في مجالات الفنون البصرية والأدائية، والاستفادة من طاقاتهم)).