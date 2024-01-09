«إكس فاكتور» يشعل المنافسة بين المواهب الغنائية العربية

مفاجآت فنية رافقت الحلقة ما قبل الأخيرة من برنامج ((إكس فاكتور)) الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي، حيث شهدت منافسات قوية بين مجموعة المشتركين الذين تمكنوا بفضل إصرارهم وأصواتهم الجميلة من الوصول إلى مرحلة التصفيات النهائية تمهيداً لاختيار الفائز بلقب البرنامج الذي امتد على مدار 11 حلقة تلفزيونية، سينال فيها الفائز عقداً خاصاً لإنتاج مجموعة أغانٍ مع المجموعة العالمية ((وورنر ميوزيك مينا))، إضافة إلى سيارة نيسان 2024.

علامة مضيئة

وتميزت الحلقة ما قبل الأخيرة باختيارات المشتركين الغنائية التي عادت بالجمهور إلى أيام الزمن الجميل، حيث تنوعت اختياراتهم بين الخليجي والعربي، وتسيدت أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم وعبدالحليم حافظ المشهد العام للحلقة التي أشار فيها أعضاء لجنة التحكيم التي تضم الفنان الكويتي عبدالله الرويشد والفنانة المصرية أنغام والفنان اللبناني راغب علامة، إلى تميز أصوات المواهب الغنائية المشاركة، واعتبروا أن وصولهم لهذه المرحلة جميل، وأنهم تمكنوا طوال الفترة الماضية من تطوير مواهبهم وأدواتهم، وأكدوا بأن ((اكس فاكتور)) سيشكل علامة مضيئة في مسيرتهم المقبلة، فيما أبدى الفنان راغب علامة استعداده دعم الموهبة التي ستغادر فريقة وتبنيها فنياً.

15 يناير الجاري

وشهدت الحلقة ما قبل الأخيرة من البرنامج ظهور 6 مشتركين، تنافسوا فيما بينهم على نيل اهتمام الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم أملاً باجتياز التحدي والتأهل للحلقة الأخيرة التي ستعرض في 15 يناير الجاري، وسيتم خلالها تحديد الفائز بلقب الموسم الأول من ((إكس فاكتور))، وذلك بعد انحسار المنافسة بين كل من الإماراتي ناصر حمدان، والمصرية حنين الشاطر، والمغربية شيماء عمران، في وقت أعلنت فيه ((دبي للإعلام)) عن فتح باب التصويت للجمهور من مختلف أنحاء المنطقة العربية والعالم لاختيار مرشحهم المفضل وتحديد الفائز بلقب البرنامج، حيث تعتمد الحلقة الأخيرة على نتائج التصويت الجماهيري، حيث يمكنهم إرسال اسم المرشح المفضل عبر الرسائل النصية القصيرة.

أداء عالٍ

وأسهم ارتفاع مستوى الأداء العالي الذي قدمه المشاركون الستة في الحلقة ما قبل الأخيرة في تعقيد اختيارات أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، فعلى مستوى فريق الفنان عبدالله الرويشد (فئة الفرق الغنائية)، استطاع المتسابق ناصر حمدان الذي قدم أغنية ((أنا المسؤول)) لنوال الكويتية، نيل إشادة أعضاء لجنة التحكيم، حيث وصفوا أداءه بـ((الجميل والدافئ))، وتمكن من التفوق على ((فرقة بساطة)) التي غادرت البرنامج بعد أن قدمت أغنية ((التوبة)) للراحل عبدالحليم حافظ، بينما أبدى فريق الفنانة أنغام (فئة 25 سنة وما فوق) تفاعلاً لافتاً طوال فترة البرنامج، حيث نجحت المتسابقة شيماء عمران في خطف انتباه الأنظار بتقديمها لأغنية ((سيرة الحب)) لكوكب الشرق أم كلثوم، لتضمن تأهلها إلى الحلقة الأخيرة بعد تفوقها على منافستها حنين منصور التي قدمت قبل مغادرتها البرنامج أغنية ((واقف على بابكم)) لفرج عبدالكريم.

أما فريق الفنان راغب علامة (فئة 24 سنة وما دون) الذي ضم لونا كرم وحنين الشاطر، فقد أبدى توافقاً لافتاً حيث سادت بين المشتركتين كيمياء خاصة، ورغم ذلك ظلت المنافسة بينهن عالية، وخلال الحلقة قدمت لونا كرم أغنية ((موعود)) لعبد الحليم حافظ، بينما قدمت حنين الشاطر أغنية ((دارت الأيام)) لأم كلثوم، لتضمن من خلالها تأهلها إلى الحلقة الأخيرة من ((إكس فاكتور)).

وكانت الحلقة ما قبل الأخيرة من البرنامج قد بدأت بتقديم كافة المشاركين أغنية ((يوم ورا يوم)) التي أطلقتها سميرة سعيد والشاب مامي قبل نحو 11 عاماً، بينما قدمت حنين منصور وشيماء عمران معاً أغنية ((يا بعدهم)) لعبد المجيد عبد الله، وتألق ناصر حمدان وفرقة بساطة في تقديم أغنية ((رضا الله وراضيناك)) لطلال سلامة.

تصويت لاختيار الفائز

ويمكن للجمهور من مختلف أنحاء المنطقة العربية والعالم المشاركة في التصويت على اختيار الفائز بلقب البرنامج عبر الرسائل النصية القصيرة، وفقاً للصيغة التالية: (حنين الشاطر X1) و(حمدان محمد X2) و(شيماء عمران X3)، على أن يتم إرسالها من داخل الإمارات العربية المتحدة إلى الأرقام التالية 7783، فيما يمكن إرسالها من داخل المملكة العربية السعودية على الأرقام: (600205) و(851512) و(742150) و(300368)، ومن مملكة البحرين على الأرقام: (94121) و(98036) و(98006)، ومن داخل سلطنة عمان يمكن للجمهور التصويت عبر الأرقام (92148) و(92065)، في حين يمكن للجمهور الأردني التصويت عبر الأرقام (92065) و(90449) و(93043)، ومن العراق يمكن التصويت عبر الأرقام (2455) و(2651) و(4703)، ومن الكويت عبر الرقم (50258) ومن داخل قطر عبر الرقم (92007)، فيما يمكن للجمهور المغربي التصويت عبر الرقم (9017) ومن داخل مصر يمكن التصويت عبر الرقم (9690)، ومن داخل فلسطين يمكن للجمهور المشاركة بالتصويت عبر الأرقام (6771) و(37490)، كما يمكن للجمهور الاتصال من داخل لبنان على الرقم (0021654900493)، ومن حول العالم يمكن الاتصال والتصويت عبر الرقم (0088216900656).

يذكر أن الموسم الأول من برنامج ((إكس فاكتور)) الذي يتم تصويره بالكامل في دبي، استطاع جذب أكثر من 100 مشترك من مختلف أنحاء المنطقة العربية، تمت استضافتهم في دبي للقيام بتجارب الأداء والانتقال بعدها نحو مرحلة العروض المباشرة. فيما تعرض النسخة العالمية من البرنامج حالياً في 10 دول حول العالم، محققة أرقام متابعة عالية.