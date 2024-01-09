أرتيتا يدعو عائلات لاعبي أرسنال في رحلة دبي

دعا ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، عائلات لاعبي فريقه إلى مرافقتهم في رحلة منتصف الموسم إلى دبي، لقضاء عطلة شتوية، والتدريب في أجواء دافئة، وهي رحلة يأمل النادي أن يحيي بها موسمه المتعثر.

ونقلت صحيفة ((الديلي ميل)) الإنجليزية، تصريحات أرتيتا، وأعطى من خلالها التصريح للاعبين بمرافقة عائلاتهم في رحلتهم إلى دبي، وأوضحت الصحيفة أن الهدف من الرحلة، استرخاء لاعبي أرسنال، بعد النصف الأول المرهق من الموسم الجاري، والذي شهد استئنافهم للعب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة منذ عام 2017.

وسيخضع لاعبو أرسنال لنظام تدريبي مخفف في دبي، حيث ستكون الرحلة موجهة نحو إعادة شحن طاقات اللاعبين قبل الأشهر الأخيرة من الموسم.

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